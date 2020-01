Den feierlichen Gottesdienst zum „Fest der heiligen Familie“ zelebrierte Pfarrer Karlheinz Brandl mit Unterstützung durch die Sternsinger. Am Ende segnete Pfarrer Brandl noch Weihrauch, Dreikönigswasser, Salz und Kreide. In zwei Gruppen bringen die Sternsinger in den nächsten Tagen in Hondingen den Segen in die Häuser und bitten um Spenden.

Sie gehören zu rund 300 000 Sternsingern, die derzeit von Haus zu Haus ziehen um Geld für die Aktion „Segen bringen – Segen sein. Frieden! Im Libanon und Weltweit“ Geld zu sammeln. Mit diesem Leitwort weisen die Sternsinger auf die Bedeutung eines friedlichen Miteinanders hin. Auf dem Bild zu sehen sind von links die Sternsinger Elisa Schwendemann, Elisabeth Fetscher, Cäcilia Fetscher, Elias Gehringer. Bild: Fabian Bäurer