von Simon Bäurer

Der Gottesdienst zum Drei-Königs-Fest in Achdorf wurde von den Sternsingern und dem MGV 1860 Blumberg mitgestaltet. Pfarrer i.R. Erwin Roser segnete Weihrauch, Dreikönigswasser, Salz und Kreide, sowie Dreikönigsarmbändchen für die Sternsinger. Anschließend segnete er die Sternsinger, die danach in zwei Gruppen in allen fünf Ortsteilen von Achdorf auf den Straßen zu sehen waren und den Segen in die Häuser brachten.

Unter dem Leitspruch „Segen bringen, Segen sein“ Frieden – im Libanon und weltweit“ sammelten die Sternsinger. Die Spendengelder aus dem Achdorfer Tal werden dann an die Organisation „Brücke der Freundschaft“ weitergeleitet. Bild: Simon Bäurer