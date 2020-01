von Lena-Marie Baschnagel

Am Sonntag und am Montag waren die Riedböhringer Sternsinger unterwegs und brachten Segen in die Häuser und sammelten Spenden für bedürftige Kinder in Sambia. In diesem Jahr zogen sie mit drei Gruppen von Haus zu Haus, sagten ihre Sprüche auf und schrieben das C+M+B an die Türen, was für „Christus mansionem benedicat“ steht und heißt „Christus segne dieses Haus“. Die Spenden gehen an das Hilfswerk „Brücke der Freundschaft“, bei dem Pfarrer i.R. Erwin Roser im Vorstandsteam ist. Bild: Lena-Marie Baschnagel