Riedböhringen – Der Abenteuerspielplatz in Riedböhringen rückt näher. Einstimmig vergab der Gemeinderat am Donnerstag die Spielgeräte an den günstigsten Bieter, die Kukuk GmbH aus Stuttgart.

Treffpunkt für alle Generationen

Im Herbst 1997 hatte der Ortschaftrat Riedböhringen beschlossen, den Spielplatz hinter der Mehrzweckhalle als Abenteuerspielplatz neu zu gestalten und zu einem Treffpunkt für alle Generationen im Ort zu machen. Von der Stadt Blumberg kommen 30 000 Euro.

Für den Mehraufwand sammelten der Ortschaftsrat und die Dorfgemeinschaft laut Vorlage 25 000 Euro. Als Bürgermeister Markus Keller dem Ortschaftsrat dazu gratulierte, sagt die Stadträtin und stellvertretende Riedböhringer Ortschaftsrätin Stefanie Degen, inzwischen seien es sogar 31 000 Euro an Spenden.

Von vier angeschriebenen Firmen gingen zwei Angebote ein, es sei ein objektiv sehr knappes Ergebnis gewesen, teilte Bürgermeister Markus Keller mit. Von 50 möglichen Punkten habe die Firma Kukuk aus Stuttgart in der Bewertung 44 Punkte erhalten und die Firma Spessart 43,6 Punkte. Die Firma Spessart lieferte und liefert die Spielgeräte für die anderen Blumberger Spielplätze, die alle neu und einheitlich gestaltet wurden und noch werden.

Der Riedböhringer Ortschaftsrat hatte sich vorige Woche nichtöffentlich mit den beiden Angeboten befasst. Das Ergebnis schilderte die stellvertretende Ortsvorsteherin und Stadträtin Stefanie Degen, die Ortsvorsteher Gerhard Fricker vertrat. Der Ortschaftsrat spreche sich für die Spielgeräte der Firma Kukuk aus. Die Firma Kukuk erfülle besser das Konzept des Spielplatzes, ihre Spielgeräte seien sehr ineinander verschlungen und würden den Kindern mehr Möglichkeiten bieten, Kreativität zu entwickeln.

Das Rubinienholz der Firma Kukuk sei noch stabileres Holz als die Douglasie der Firma Spessart. Und die Firma Kukuk gebe für ihre Geräte dazu noch zwölf Jahre Garantie.

Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) würdigte, dass der Ortschaftrat so viele Spenden aufgetrieben habe. Mit den Spielgeräten werde die Bewegungsfähigkeit und Balancierfähigkeit der Kinder gefördert. Ursula Pfeiffer, Sprecherin der SPD/FDP-Fraktion, bekräftigte die Aussage. Nachdem der Ortschaftsrat so viel Zeit und Ideen eingebracht habe, könnten sie gerne zustimmen.

Ohne dass ein Plan gezeigt wurde und ohne dass Kosten genannt wurden, vergab der Gemeinderat den Auftrag für die Spielgeräte an die Firma Kukuk. Die Vorlage enthielt auch keinen Plan und keine Kosten. Auf Nachfrage des SÜDKURIER nach der Sitzung sagte Stadtbaumeister Uwe Veit, das Angebot der Firma Kukuk belaufe sich auf 52 479 Euro, das Angebot der Firma Spessart hätte 53 567,85 Euro gekostet.