Der Pflanzkübel in der Straße Ob der Kehr in der Blumberger Kernstadt sollte weg, regte Stadtrat Hermann Zorbach auch als Anwohner im Gemeinderat an. Dann könnten die Lastwagen, die wie der Lkw auf dem Bild die Baustelle des zweiten Pflegeheims an der Achdorfer Straße anfahren, über die Straße Ob der Kehr nach unten auf die Hauptstraße fahren und müssten nicht wie derzeit rückwärts wieder in die Achdorfer Straße stoßen, die derzeit im Bereich der Baustelle ohnehin schon halbseitig gesperrt ist.

Und demnächst beginne dort ja auch der Bau der neuen Sozialstation mit der Tagespflege, dann würden noch mehr Lkws in die Straße einfahren. Bürgermeister Markus Keller antwortete, der Kübel können weggestellt werden.

Verkehrsspiegel während Bauphase angeregt

Eine zweite Anregung von Stadtrat Zorbach war, in der Achdorfer Straße während der Bauphase gegenüber der Einmündung Ob der Kehr einen Verkehrsspiegel aufzustellen. Dies, so Bürgermeister Keller, sei ohne Verkehrsschau nicht möglich. Im Bereich Achdorfer Straße /Ob der Kehr laufen täglich viele Schüler der Grundschule und der Realschule. Bild: Bernhard Lutz