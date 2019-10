Bei der Stadtkapelle Blumberg endete am Samstag eine Dirigenten-Ära. Zum letzten Mal dirigierte Michael Jerg das Orchester, das zu den Aushängeschildern im ganzen Blasmusikverband Schwarzwald-Baar zählt. Nach 32 Jahren gab er den Taktstock ab und reiht sich, wie 1988 sein Vorgänger Paul Merz, in die Reihen der aktiven Musiker ein. Das Publikum in der ausverkauften Blumberger Stadthalle würdigte Jerg und die Stadtkapelle minutenlang mit Standing Ovations.

