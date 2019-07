von Susanne Freitag

Kurz vor den Sommerferien unternahmen die Musiker der Stadtkapelle Blumberg am Samstag einen kleinen Ausflug nach Freiburg, Breisach und Colmar. In Freiburg wurde zusammen mit einer Reiseführerin das Münster erkundet und dabei viele neue Sachen entdeckt. Nach einer obligatorischen Münsterwurst ging die Reise weiter nach Breisach in die Sektkellerei von Geldermann.

Bei einer Führung war zu sehen, wie viel Liebe und Handarbeit in diesem Produkt steckt. In Colmar schließlich bestaunten die rund 50 Personen die wunderschöne Altstadt mit ihren alten Fachwerkhäusern (Bild). Alles in allem war es ein sehr gelungener Tag. Bild: Susanne Freitag