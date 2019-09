von Gernot Suttheimer

Die katholische Kirche St. Cyriak in Kommingen wurde vor 200 Jahren erbaut. Diesen runden Geburtstag feiert die Kirchengemeinde zusammen mit der weltlichen Gemeinde am 12. und 13. Oktober mit einem Fest.

Die Vorbereitungen für das Fest sind längst angelaufen. Die beiden Pfarrer Karlheinz Brandl und Stefan Hesse sowie die Dorfhistoriker Matthias Lohberger und Harald Sauter trafen sich mit der Presse zu einem informativen Gespräch im alt-katholischen Pfarrhaus. Die Kirche habe eine spannende und wechselvolle Geschichte zu erzählten, sagte Brandl. Insgesamt fast 70 Jahre lang wurde sie von der römisch-katholischen Kirchengemeinde, damals Neukatholiken genannt, allein genutzt, weitere 70 Jahren von den Alt-Katholiken, die 1958 ihre eigene Johanneskirche errichteten.

Die Komminger Kirche St. Cyriak wird 200 Jahre alt | Bild: Gernot Suttheimer

Um Hintergrundwissen zu erhalten, besuchten Matthias Lohberger und Harald Sauter das Kirchenarchiv in Freiburg. Außerdem zogen sie das umfangreiche Buch „Kommingen auf dem Randen„ von Gottfried Sauter zu Rate. Bei dem Heiligen Cyriak handelt es sich um einen als Märtyrer gestorbenen Geistlichen aus der Pfalz. Er gilt als Schutzheiliger gegen Kälte und Frost und machte sich einen Namen als Heiler und Teufelsaustreiber.

Die Notkirche diente viele Jahre der römisch-katholischen Kirchengemeinde. | Bild: Gernot Suttheimer

Im 15. Jahrhundert breitete sich die St.-Cyriak-Bewegung vom Elsass bis nach Südbaden aus. Die erstmals Ende des 14. Jahrhunderts erwähnte alte und später abgerissene Komminger Kirche wurde Mitte des 15. Jahrhunderts nach diesem Heiligen benannt. Bis 1947 gab es eine eigene Pfarrstelle. Letzter neukatholischer Komminger Pfarrer war Dekan Bruno Zürn. Da die Alt-Katholiken mehr Gemeindeglieder hatten als die römisch-katholischen übernahmen sie die Kirche 1874. Die „gegnerische“ Gemeinde baut sich 1876 gegenüber ihrer bisherigen Wirkungsstätte eine Notkirche, die heute nach sorgfältiger Renovierung privat genutzt wird.

Bau der Kirche war eine Herkulesaufgabe

„Die Geschichte steht im Zentrum des Jubiläums“, stellte Pfarrer Brandl fest. Das Jubiläum werde deshalb zum Anlass genommen, eine Bestandsaufnahme zu machen. „Es war eine große Anstrengung, einen Geistlichen in Kommingen zu installieren“, betont Matthias Lohberger. Bei den hier lebenden Menschen sei es immer Devise gewesen, selbst etwas zu tun. Die Dorfgeschichte der vergangenen 200 Jahre spiegle sich in St. Cyrak wider. „Der Bau der recht großen Kirche im Jahr 1819 war eine Herkulesaufgabe für das Dorf“, ergänzt Harald Sauter. Für Pfarrer Hesse ist Kommingen eine alt-katholische Insel. Nachdem die Kirche viele Jahrzehnte ein Streitpunkt war, funktioniere die Ökumene heute hervorragend. „Deshalb steht St. Cyriak heute für Toleranz“, sagt er. Die Dorfgemeinschaft habe allen Grund zum Feiern. Dabei stehe nicht die Religion, sondern die Geschichte im Vordergrund. Bei dem spannenden Vortrag während des Festaktes werden Lohberger und Sauter bislang völlig unbekannte Hintergründe und Fakten vorstellen. Dabei geht es auch um die Frage, was die Figuren und Bilder in St. Cyriak bedeuten. Hängt dort womöglich ein Bild vom Märtyrer selbst? Eine kleine Plakatausstellung rundet die Veranstaltung ab.