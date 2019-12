von Gernot Suttheimer

Die Sprecherin der Landfrauen Nordhalden, Daniela Frieß, freute sich am Mittwochabend, fast alle der 50 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Dorferlebnisscheune begrüßen zu dürfen. Die Schriftführerin Barbara Fluk berichtete über die vielfältigen Aktivitäten der rührigen Frauen. Der zu Jahresbeginn neu eingeführte Spielenachmittag habe großen Anklang gefunden und werde auch 2018 an jedem ersten Montag im Monat mit Renate Heer als Organisatorin angeboten. Das Programm umfasste neben geselligen Treffen und Basteln mit Kindern auch Exkursionen und Vorträge. Die beiden Feste zum 850-jährigen Bestehen Nordhaldens habe alle Bewohner dazu gebracht, an einem Strang zu ziehen. Erstmals wurde ein Erste-Hilfe-Kurs für Angehörige von Babys und Kleinkindern angeboten, der schnell ausgebucht war. Heraus ragten der Halbtagsausflug zu Kräutergärten in Liptingen und Jestetten sowie die praktischen Tipps zum Anlegen eines Hochbeetes.

Vorstand entlastet

Sigrun Leute sprach in ihrem Kassenbericht von einem kleinen Überschuss. Bianca Elsässer stellte fest, dass die Kasse gut geführt wurde und nahm die Vorstandsentlastung vor. Sie fand es super, was das Vorstandsteam leistet. Das Programm für 2018 ist in Vorbereitung, gab Daniela Frieß bekannt. Geplant sind unter anderem ein Vortrag des Ehepaars Deepe aus Blumberg über „In 99 Tagen um die Welt“, ein Selbstverteidigungskurs für Frauen allen Alters und ein Schlemmerabend. Die Musicalfahrt soll zu „Der Glöckner von Nortre Dame“ nach Stuttgart führen.

Musicalfahrt beliebt

Nadine Zülke-Schautzgy sollte für zehn Jahre Vorstandsarbeit die Biene der Landfrauen überreicht bekommen, doch das Insekt war noch nicht eingetroffen. Heidrun Suchalla vom Bezirksvorstand freute sich, bei ihrem Ortsverein zu sein. Durch Gemeinschaft könne viel bewegt werden, stellte sie fest. Die Landfrauen bieten nicht nur Fort- und Ausbildungen an, sie sorgten auch für die Verbesserung der Mütterrente. Der an diesem Abend verhinderte Ortsvorsteher Dirk Steuer ließ ausrichten, für ihn seien die Landfrauen im Ort sehr wichtig. Das habe sich wieder beim Dorfjubiläum gezeigt. Im Anschluss saßen die Landfrauen in froher Runde zusammen und feierten Advent und Weihnachten.