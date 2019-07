von Reiner Baltzer

Die Stammschwimmerin Sonja Huffener aus Blumberg ist in diesem Jahr die 20 000ste Besucherin des Blumberger Panoramabads. Am Samstag passierte die begeisterte Schwimmerin und Saisonkartenbesitzerin wie immer täglich den Kassenbereich und wurde von Schwimmmeister Bernd Frank mit einem Saisonkartengutschein für 2020 begrüßt. In diesem Jahr sei das Ereignis bereits zehn Tage früher als an 2018 über die Bühne gegangen, sagte Kassiererin Ute Schwarz bei der Auszeichnung der 60-jährigen Stammschwimmerin.

Sonja Huffener ist erst vor ein paar Jahren in Blumberg zugezogen. Seit 2016 nach der Wiedereröffnung des Freibads ist sie ständige Besucherin der wunderbaren Freizeiteinrichtung, sagt sie. Auf dem Bild überreicht ihr Bernd Frank den Gutschein. Bild: Reiner Baltzer