von Gernot Suttheimer

Viele Gäste strömten auch in diesem Jahr zum Sommerfest des Musikvereins Kommingen. Rund um das Gemeinschaftshaus ließ es sich bei dem herrlichen Sommerwetter gut aushalten.

Der Sonntag ist traditionelle der Blasmusiktag. Am Vormittag unterhielt der Musikverein Büsslingen unter Leitung von Antonia Meßmer das Publikum. Die neue Vorsitzende Jasmin Maier sagte die einzelnen Kapellen an. Am frühen Nachmittag servierten die Kommentalmusikanten aus Epfenhofen unter Leitung von Elmar Klein heiße Weisen. Er wurde vom Musikverein Randen abgelöst, der unter Leitung von Dietmar Schweigler populäre Blasmusikstücke zum Besten gab.

Die Helferschar des Musikvereins Kommingen sorgte wie gewohnt bestens für das leibliche Wohl der Gäste. Manche zogen es vor, ihren Kaffee in der kühlen Halle zu schlürfen.

Am heutigen Montag startet um 17 Uhr das ebenfalls traditionelle Handwerkervesper. Zunächst erfreut die musikalische Früherziehung die Festbesucher. Der Musikverein Gundelholz übernimmt dann die Unterhaltung der Gäste. Den Abschluss des Sommerkonzertes gestaltet der Musikverein Zimmerholz.

