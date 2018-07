von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Jedes Jahr am Ende eines Schuljahrs feiern die Betreuerinnen der Blumberger Ganztagsschule mit ihren Schützlingen und deren Eltern und Geschwistern ihr Sommerfest. Die Leiterin Luisa Tersigni und ihr Team hatten mit einigen Kindern ein kleines Programm einstudiert. Dazu gehörten kleine Sketche und Tanzeinlagen, mit denen vor allem die Mädchen ihre Gäste erfreuten. In den frühen Abendstunden strömten die Familienverbände auf den schön geschmückten Hof der Eichbergschule, der zum Festplatz umfunktioniert wurde, und ließen es sich gut gehen. Schnell waren alle Plätze belegt. Lustig zu ging es, als die Kinder in die Rollen ihrer Betreuerinnen schlüpften und deren Marotten zum Besten gaben. Der Beifall war den Kindern gewiss.

Für das leibliche Wohl hatten die Eltern der betreuten Kinder gesorgt. Nach den Vorführungen und der Begrüßung durch Luisa Tersigni begann der Sturm auf das Büfett. Die Gäste unterhielten sich prächtig bei Musik in bester Stimmung.

Die Besucher durften am Mittwoch auch die drei Schulcountainer besichtigen, wo sich ihre Kinder nach dem Schulunterricht tummeln und von zehn Betreuerinnen beaufsichtigt, umsorgt und in vielen Belangen gefördert werden. Die Schulcountainer werden in diesem Gremium auch Kreativ Kisten genannt, da die Mädchen und Buben dort ihren kreativen Neigungen nachgehen können.

Insgesamt 92 Kinder werden in der Ganztagsschule, auch verlässliche Grundschule genannt, von den haupt- und ehrenamtlichen Erzieherinnen Luisa Tersigni, Manuela Widmann, Sabine Pfaff, Claudia Baumann, Eva Knöpfle, Anika Zeller, Marian Hörger, Tara Zimmermann und derzeit auch Marian Teubert, der sich vor allem beim Sommerferienprogramm einbringen wird, betreut. Anika Zeller absolviert dort zurzeit ihr freiwilliges soziales Jahr. Die Grund- und Tagesschulbetreuung sei eine segensreiche Einrichtung, die bei ihren Kindern, vor allem aber auch bei den Eltern, gut ankomme, war zu hören. Etwa ein Viertel der Kinder werden derzeit nur halbtags betreut, sagte Tersigni bei einem Gespräch.

