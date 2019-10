Ihre Kernkompetenz hat die Ortsgruppe Blumberg des Deutschen Schäferhundevereins in der sogenannten Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, die aus den drei Disziplinen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst besteht. Für die Fortsetzung ihrer Geburtstagsveranstaltung am heutigen Samstag aus Anlass des 70-jährigen Bestehens öffnet sich der Hundeplatz auf der Ottilienhöhe aber auch für weitere Hundesportarten.

Blumberg So ein Zufall: Vorsitzender und Verein sind gleich alt Das könnte Sie auch interessieren

Besonders spektakulär wird der Auftritts der Gruppe „Cool Runnings“ aus Lahr. Sie demonstriert ab 11 Uhr, was er mit dem äußerst rasanten Flyball, einer Art Staffellauf für ballverliebte Hunde, auf sich hat. Flyball ist ein Wettkampfsport, bei dem pro Lauf jeweils zwei Mannschaften mit je vier Teams (Hund und Hundeführer) auf zwei nebeneinanderliegenden Bahnen gegeneinander antreten. Jeder Hund muss ohne Hilfe des Hundeführers vier aufgestellte Hürden überspringen, den Auslösemechanismus an der Flyballbox betätigen, den herausgeworfenen Ball fangen und mit dem Ball im Fang über dieselben vier Hürden zurück zur Start-/Ziellinie rennen. Sobald ein Hund die Start-/Ziellinie überquert hat, darf der nächste Hund seiner Mannschaft starten. Dies wiederholt sich so lange, bis die vier Hunde je Mannschaft die Bahn fehlerfrei abgearbeitet haben.

Leichte und wendige Hunde sind beim Flyball im Vorteil

Das Team „Cool Runnings“ wurde im vergangenen Jahr Europameister und hat eine Bestzeit von 18,19 Sekunden. Der Weltrekord liegt bei 15,11 Sekunden. Weshalb der große Zeitunterschied? „Cool-Runnings“-Mitglied Svenja Huber erklärt, dass in ihrem Team auch große Hunde wie Schäferhunde oder Golden Retriever (siehe Fotos) mitmachen. Und die sind auf den kurzen Geraden wegen ihres Gewichts nicht ganz so schnell wie zum Beispiel leichte und wendige Border Collies.

Auch vor Ort: die Rettungshundestaffel und ein Schäfer

Außerdem ist die Rettungshundestaffel Löffingen vor Ort. Sie hat einen Infostand aufgebaut und um 15 Uhr demonstrieren Mitglieder, wie sie sich mit ihren Vierbeinern auf die Suche nach Vermissten machen. Und ein Schäfer hat sein Kommen ebenfalls angekündigt. Seine Schäferhunde halten die Schafherde zusammen und treiben sie dort hin, wo der Schäfer sie haben will.

Dankeschön an und Wertschätzung für Franz Dörr

Ab 9 Uhr wird der gestern begonnene Pokalwettkampf im Schutzdienst fortgesetzt, der von Vereinschef Franz Dörr gerichtet wird. Über 50 Teams haben sich dafür angemeldet. Die Teilnehmerzahl ist für eine Veranstaltung, die nicht als Qualifikation für eine nationale oder internationale Meistereschaft zählt, außergewöhnlich hoch und vor allem als Dankeschön an und Wertschätzung für Franz Dörr zu interpretieren. Der beendet dieses Jahr sein Richtertätigkeit nach 39 Jahren.