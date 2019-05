von Conny Hahn

Disco Fox, Jive und Cha Cha Cha: Beim ersten Tanz in den Mai in Riedöschingen schwangen viele Tanzbegeisterte im Gasthaus Hegauer Hof am Dienstagabend freudig das Tanzbein. Der Musikverein Riedöschingen als Veranstalter hat mit seiner Premiere ein glückliches Händchen bewiesen. Zahlreiche Gäste strömten schon am frühen Abend in den großen Saal, der bald sehr gut gefüllt war, stärkten sich mit Speisen und Getränken, um anschließend die Tanzfläche unsicher zu machen. Die Bari Combo um Bandleader Thomas Schöndienst unterhielt die Besucher live mit Evergreens, Schlagern und Hits der letzten fünf Jahrzehnte.