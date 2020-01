Blumberg – Mit dem bewährten Konzept gehen die Stadt Blumberg und die Bahnbetriebe auf die CMT. Die Touristik- und Freizeitmesse, die am Samstag in Stuttgart beginnt, ist die wichtigste Messe für Blumberg. Hier lassen sich erste Trends und Urlaubswünsche ablesen und Informationsmaterial an die Besucher bringen, die später oft zu Buchungen führen. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, am Mittwoch und Donnerstag begann der Aufbau, sagte Nadine Götz von der Touristinfo.

Blumberg Blumberg punktet auf der CMT in Stuttgart Das könnte Sie auch interessieren

Mit im Gepäck sind Informationen über die Sauschwänzlebahn wie der Fahrplan und Veranstaltungskalender, sowie der Bus- und Gruppenkatalog der Bahn. Von der Stadt liegen der Reisekatalog mit Gastgeberverzeichnis und die buchbaren Pauschalangebote aus. Ein großes Thema ist und bleibt das Wandern, schildert Nadine Götz. Vorzeigeweg sei inzwischen, auch dank der Führungen durch den Schwarzwaldverein, der Sauschwänzleweg, wo die Wanderer vom Bahnhof Blumberg-Zollhaus auf Schusters Rappen bis zum Bahnhof Lausheim-Blumegg wandern und zurück mit der Sauschwänzlebahn fahren.

Blumberg Sauschwänzlebahn Blumberg: Förderverein zieht seine Bilanz erstmals im fahrenden Zug Das könnte Sie auch interessieren

Nach wie vor begehrt sind die Wutachschlucht und der Schluchtensteig. Steigende Nachfrage verzeichnen Nadine Götz und ihr Team bei den geführten Wanderungen durch den Schwarzwaldverein. Am Sonntag, 12. Januar, sollen der Krottenbachweg und der Schluchtensteig erneut die Zertifizierung des Deutschen Wanderverbands als Qualitätswanderweg erhalten.

Starke Präsenz am Stand

Blumberg hat auf der CMT wieder den gemeinsamen Stand mit Bad Dürrheim, Königsfeld und dem Landkreis Rottweil. Vom Team sind ab Samstag von der Stadt Nadine Götz und Julia Hörenz vor Ort, von der Sauschwänzlebahn Jasmin Schmerbach, Lorena Bausch und Selina Löffler. An einzelnen Tagen unterstützen auch Mitglieder des Bahnfördervereins IG WTB den Stand.