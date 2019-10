von Christiana Steger

„Das Städteviereck liest“. Zum fünften Mal findet in enger Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Baar die Literaturveranstaltung „Vier Städte – ein Buch“ statt, und Thema dieses Jahres ist der Jugendroman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf. Öde Sommerferien erwarten Maik Klingenberg. Die Mutter ist in der Entzugsklinik und Papa mit seiner „Assistentin“ auf Geschäftsreise. Bleibt also nur der Pool in der elterlichen Villa – und Maik fühlt sich sowieso als absoluter Langweiler

Vorlesen macht Spaß! Markus Keller, Micha Bächle, Helmut Matt und Severin Graf (von links) sind überzeugt. Bild: Christiana Steger

Doch dann taucht Tschick auf, der Vierzehnjährige mit Migrationshintergrund, der es ins Gymnasium geschafft hat aber ganz sicher kein Musterbeispiel an Integration ist. Mit einem geklauten Lada treten die beiden eine Reise ohne Karten und Kompass durch Ostdeutschland an. Eine tolle Reise ist es, die nicht nur durch unbekannte Landschaften führt, sondern auch mitten in die Befindlichkeiten von Jugendlichen. Es geht um Erwachsenwerden, die Suche nach Freundschaft und Identität, erste Liebe mit Schmetterlingen im Bauch und großer Schüchternheit, Abenteuerlust, Risikobereitschaft und Sexualität. Themen, die auch im Erwachsenenleben ihre oft gravierende Bedeutung haben.

Bei der Eröffnungsveranstaltung im Städtlesaal der Stadt Blumberg lasen die Bürgermeister Markus Keller (Blumberg), Micha Bächle (Bräunlingen), Severin Graf (Donaueschingen) und als Vertreter der Stadt Hüfingen Helmut Matt, Geschäftsführer des Fürstlich Fürstenbergischen Altenheims, unterschiedliche Passagen aus dem spannenden „Road-Movie“.

Nicht nur die ausgewählten Textstellen überzeugten die Zuhörer, sondern auch die so unterschiedlichen Stimmen der Vorleser. Jeder der Vier mit ganz persönlichem Timbre, Sprachrhythmus, eigenem Lesetempo und Textgefühl. Diese so spannenden Gegensätzlichkeiten machen mit den Reiz einer solchen literarischen Stunde aus.

Performance mit Paul Brenning von Accoustic Instinct

Aber das war noch längst nicht alles, was an diesem Abend geboten wurde. Paul Brenning vom Vocalensemble „Acoustic Instinct“ schaffte es spielend, die Zuhörer zu animieren, sich auf seine Performance-Einlagen einzulassen. Und die ließen sich gerne darauf ein und nutzen ihre Stimme und den eigenen Körper als Instr ument. Ein klasse gelungener Abend, für den es viel Beifall gab, zumal der Künstler mit den drei in den Raum gestellten Wörtern „Blumberg, Greta, Auto„ noch ein überzeugendes Beispiel seines Könnens gab, natürlich mit Publikumsbeteiligung.

Zusatzangebot

In der Donaueschinger Bücherei geht es heute ab 20 Uhr um Jugendromane und Roadmovie-Bücher. In Bräunlingen ist morgen um 11 Uhr in der Stadtbibliothek eine Lesung aus dem Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, um 18 Uhr läuft morgen im Bräunlinger Jugendtreff der Film „Tschick“ von Fatih Akin. Der Eintritt ist stets frei.