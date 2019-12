Traumwetter hatte der Ski-ClubTraumwetter hatte der Nordhalden zum Start der Wintersaison auf dem Gletscher Sölden, teilt der Verein mit. Mit dabei im Ötztal waren der befreundete Skiclub Eigeltingen, sowie der Ski-Club Blumberg. Zwei Tage wurden die insgesamt 24 Nordhalder und acht Eigentlinger Ski- und Snowboardlehrer durch Ausbilder des Schwarzwald-Ski-Vereins bei der Vereinseinweisung auf die Skisaison vorbereitet. Auch die 17 Mitglieder des Blumberg Skiclubs nutzten das Wochenende dafür.

Blumberg Ski-Club Blumberg: Klimawandel schmälert Skifreuden Das könnte Sie auch interessieren

An beiden Skitagen herrschten auf dem Gletscher in Sölden traumhafte Wetter und Schneebedingungen was es den Teams ermöglichte, viele Pistenkilometer abzufahren. Erstmals wurden an diesem Wochenende auch die neuen Ski- und Snowboardanzüge der Nordhalder eingeweiht. Mit den grün-dunkelblau-gelben Anzugfarben weichen die Nordhalder zwar ab von den Vereinsfarben, sind aber nach wie vor bestens und deutlich für alle Kursteilnehmer auf der Piste sichtbar und auch wiedererkennbar.

Blumberg Der Ski-Club Nordhalden nimmt den Jugendschutz ernst Das könnte Sie auch interessieren

Die Nordhalder freuen sich nun auf die kommende Saison und die anstehenden Kurse und Ausfahrten. Aktuell sind noch zahlreiche Plätze für die Kurse sowie auch Ausfahrten frei. Anmeldungen zu den im Dezember und Januar stattfindenden Kursen werden bereits schon jetzt entgegengenommen. Detaillierte Infos sind auf den ausliegenden Flyern, auf der Homepage sowie über die Sozialen Medien des Ski-Clubs zu finden. Unser Bild zeigt die Mitglieder des Ski-Clubs Nordhalden in ihren neuen Anzügen. Bild: Stefan Schautzgy