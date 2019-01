von SK

Nordhalden – An den letzten Wochenenden hat der Ski-Club Nordhalden seine Kinder Ski- und Snowboardkurse sowie die Erwachsenenkurse erfolgreich zu Ende gebracht. An vier Tagen wurden insgesamt 51 Kinder und Jugendliche mit viel Elan und Spaß im Bereich Snowboard und Ski-Alpin geschult. Besonders in diesem Jahr war, dass der Skiclub zum ersten Mal auch die Erwachsenenkurse für Ski und Snowboard zusammen mit den Kinderkursen durchgeführt hat.

Aufgeteilt wurden die Kursteilnehmer von jung bis alt in 13 Kursgruppen. 11 Kinder- und Jugendgruppen und zwei Erwachsenengruppen. Zur Betreuung der Kursgruppen setzte Skischulleiter Stefan Schautzgy insgesamt 19 Ausbilder und Betreuer ein. So konnte der Skiclub garantieren, dass keiner der Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen zu kurz kam und die Basics des Ski- und Snowboardfahrens ausgiebig vermittelt werden konnten.

In diesem Jahr mussten besonders die jungen Kursteilnehmer hart arbeiten, um die Techniken des Schneesports zu erlernen. Grund waren die teils sehr widrigen Wetterbedingungen, die an den ersten beiden Tagen herrschten. Am ersten Tag blieb es nicht aus, dass die Skikursler die Abfahrten teils unter Dauerregen meistern mussten. Am zweiten Kurstag schwenkte der Dauerregen dann in Schneefall um.

Besserung war am dritten Kurstag versprochen und Petrus hat dem Skiclub einen Traumtag beschert. Nachdem die Busse bei der Auffahrt in die Flumserberge die Nebeldecke durchbrachen, erlebten die Kursteilnehmer strahlenden Sonnenschein und beste Pistenbedingungen. Die Freude währte leider nur bis zum Blick in die Wetter-App und auf die Vorhersagen für den kommenden Tag. Wie vorhergesagt, so auch eingetreten. Die Sicht am letzten Kurstag war durch den starken Nebel teils bis auf unter 50 Meter begrenzt.

Am letzten Kurstag haben sich im Anschluss alle Teilnehmer zum Abschluss in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden versammelt. Hier gab es für jeden die obligatorische Teilnahme-Urkunde mit Gruppenbild sowie ein kleines Präsent in Form eines Turnbeutels mit Skiclub-Logo. Diesen Anlass nutzten der Vorsitzende Johannes Lohberger und Skischulleiter Stefan Schautzgy nochmals, um sich bei allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen, dem Engagement der Kursteilnehmer sowie den Mitwirkenden der Skischule und allen anderen Helfern, die das erfolgreiche gelingen der Kurstage ermöglicht haben, zu danken.