Der Ski-Club Nordhalden hat seine Kinder Ski- und Snowboardkurse sowie die Erwachsenenkurse erfolgreich zu Ende gebracht, teilt der Verein mit. An vier Kurstagen wurden insgesamt 60 Kinder und Jugendliche mit viel Elan und Spaß im Bereich Snowboard und Ski-Alpin geschult.

Skischulleiter Stefan Schautzgy setzte in diesem Jahr insgesamt 22 Ausbilder und Betreuer ein. Am letzten Kurstag haben sich im Anschluss an die Kurse alle Kursteilnehmer zum Abschluss in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden versammelt. Hier gab es für jeden Kursteilnehmer die obligatorische Teilnahme-Urkunde mit Gruppenbild sowie ein kleines Präsent. Diesen Anlass nutze Vorstand Johannes Lohberger und auch Skischulleiter Stefan Schautzgy nochmals, um sich bei allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen, dem Engagement der Kursteilnehmer sowie den Mitwirkenden der Skischule und allen anderen Helfern, die das erfolgreiche gelingen der Kurstage ermöglicht haben, zu danken.

Im neuen Jahr startet der Skiclub mit den Bambini-Kursen am 18. und 19. Januar in Waldau. Am 7. März startet das Vorstandsteam dann zusammen mit zwei Bussen zum 15. Lady-Day in die Flumserberge. Hierzu nimmt Michael Gräble Anmeldungen ab dem 12. Februar ab 18 Uhr entgegen, Telefon 07736/922 514.

Vom 13. bis 15. März findet die Skifreizeit statt. In diesem Jahr wird der Skiclub mit den Teilnehmern nach Garmisch fahren. Anmeldungen zur Skifreizeit werden ab dem 5. März von Anja Fluk entgegengenommen (anja.fluk@gmx.de oder Telefon 07736/342 98 41).