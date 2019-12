von Reiner Baltzer

Seit letzten Samstag können sich die Fans eines zünftigen Silvester-Feuerwerks wieder mit entsprechendem Material für eine bunte und laute Silvester-Party eindecken. Der Verkauf geht heute weiter. Einschlägige Unternehmen wie Edeka, Aldi, Lidl, Netto und Philipps Sonderposten haben in ihren Verkaufsräumen entsprechende Angebote mit Raketen, Feuerwerkskörpern und Böllern ausgebreitet. Beim Drogeriemarkt Rossmann geht es etwas kleiner zu. Dort werden lediglich Tisch- und Kinderfeuerwerkskörper angeboten. Die Richtlinien, die beim Verkauf der pyrotechnischen Gegenstände unbedingt notwendig sind, wurden strikt eingehalten, so jedenfalls der Eindruck der Kunden. Die Angebote an Feuerwerkskörpern, Raketen, vom Familien-Sortiment bis zu den Böllern für Jugendliche und Kinder, sind trotz eines gewissen Rückgangs seit den Vorjahren, immer noch vielseitig. Der Verkauf begann äußerst schleppend, war bei allen Unternehmen zu hören. „Den Ansturm auf einige unserer Verkaufsschlager werden wir wohl an Silvester erleben“, sagte Edeka-Chef Carsten Schlesiger.

Edeka-Chef Carsten Schlesiger (links) berät das Ehepaar Nadine und Florian Meister aus Randen beim Kauf von Feuerwerkskörpern für die Silvester-Party. Mit auf dem Bild Töchterchen Lina. | Bild: Reiner Baltzer

Die Frage, ob das Abbrennen von Feuerwerkskörpern angesichts des Klimawandels noch zeitgemäß sei, wurde unterschiedlich beantwortet. Für Nadine und Florian Meister aus Randen gehöre ein bisschen Feuerwerk zu einer Silvester-Party. Die Randener pflegen ihre Bräuche. Zur guten Tradition gehöre an Silvester immer ein Junggesellen-Treffen. Die jungen Männer gehen nach dem Abbrennen des Feuerwerks singend von Haus zu Haus und wünschen ein Prosit-Neujahr, so der Randener Familienvater. Auch für das junge Ehepaar Papenfuß aus Lauchringen gehört die Ballerei in der Silvesternacht dazu. Sie hatten sich mit etlichen pyrotechnischen Gegenständen eingedeckt. Bei Claudia und Patrick Koch aus Blumberg geht es ruhiger zu. Ihr Bedarf an einem Kleinstfeuerwerk liegt unter zehn Euro, das auch nur wegen der Kinder, die daran etwas Freude haben sollen. Das Neujahrsböllern des Schützenvereins lassen sich die Beiden aber nicht entgehen. Auch für Dieter Suchalla ist ein Silvesterfeuerwerk nicht notwendig. Er werde keine Feuerwerkskörper kaufen, versicherte er. In jungen Jahren sei das aber etwas anders gewesen, schmunzelte Suchalla. Jugendliche wollen zwar Silvester-Party machen, beim Abbrennen der Feuerwerke sind die Ansichten zwiespältig, erbrachten Gespräche mit dieser Altersgruppe. Inzwischen plädieren weit über 50 Prozent der Einwohner für ein grundsätzliches Verbot von Feuerwerkskörpern.