von Gernot Suttheimer

Der Gesangverein Eintracht Nordhalden hat zwei neue Ehrenmitglieder. Sigrun Leute und Marga Steuer wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft und aktives Singen auf der Mitgliederversammlung am Freitagabend im „Tiefen Keller“ in Tengen entsprechend geehrt.

Sigrun Leute sang die ganzen 40 Jahre aktiv im Alt und erhielt aus den Händen des Vorsitzenden Karl Heer die Goldene Sängerbrosche des Badischen Chorverbandes. Marga Steuer sang nicht die ganzen Jahre aktiv im Chor mit. Die Silberbrosche erhielten Anja Fluk, Anita Heer und Thomas Roßhardt für 25 Jahre sängerische Treue. Nach dem Lied „Unsere kleine Nachtmusik“ erinnerte die Schriftführerin Katarina Leute an wichtige Ereignisse, wie die Doppelkonzerte mit dem Ewattinger Chor oder mit dem Katholischen Kirchenchor Kommingen anlässlich des Jubiläums von Sankt Cyriak.

Heraus ragte auch ein Auftritt in einem Pflegeheim in Donaueschingen im September. An Heiligabend gestaltete der gemischte Chor wieder den Festgottesdienst mit. Thomas Roßhardt gab einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins.

Minus in der Kasse

2019 schnitt man mit einem Minus in der Kasse ab. Vor allem die kleineren Veranstaltungen hätten kaum etwas abgeworfen. Sigrun Leute und Norbert Bühler prüften die Kasse und fanden sie einwandfrei geführt vor. Die Vorstandsentlastung erfolgte einstimmig. Den Jubilaren sang der Chor zwei Lieder: „Rock my Soul“ und „Manamana“.

Bereicherung des Dorflebens

Nordhaldens Ortsvorsteher Dirk Steuer überbrachte die Grüße der Dorfgemeinschaft. Der Chor sei eine tolle Bereicherung des Ortsgeschehens. Man wolle jetzt auf größere Ereignisse setzen, sagte der Vorsitzende Karl Heer. Die kleineren Veranstaltungen würden zu wenig einbringen. Die Mitglieder sollten neue Mitsängerinnen- und Sänger suchen.

Liedergremium soll Dirigentin unterstützen

Ein Liedergremium wird die Dirigentin Jutta Horton bei der Auswahl des einzustudierenden Liedgutes unterstützen. Beim Frühjahrskonzert im Mai wirkt der Chor „Impuls“ aus Volkertshausen mit. Am 31. Oktober ist ein Herbstkonzert mit zwei Gastchören geplant. Bei intensiven Proben verbessere sich die Harmonie innerhalb des Chores, sagte Karl Heer zum Schluss.