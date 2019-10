Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass das Mixed-Turnier des Tennisclubs die internen Meisterschaften abschließt. Viel los war noch einmal auf der Tennisanlage, als 13 Paare die Clubmeister im gemischten Doppel ausspielten.

Bei herrlichen äußeren Bedingungen und vielen Zuschauern spielten die teilnehmenden Paare das Turnier im doppelten KO-System aus, das heißt, wenn ein Match verloren wurde, wird in der Trostrunde weitergespielt. Erst nach einer zweiten Niederlage ist das Turnier für das Paar zu Ende. Im Spiel um den dritten Platz setzten sich Stefanie und Patrick Kreuz gegen Carolin und Norbert Szymanski durch. Das Endspiel der Hauptrunde bestritten Sandra Eichler/Jörg Kemmerling gegen Christina Huber/Patrick Spelz. Die Zuschauer erlebten in den ersten beiden Sätzen ein ausgeglichenes Match. Jedes Paar konnte je einen Satz für sich entscheiden. Den entscheidenden dritten Satz konnten Huber/Spelz dann deutlich für sich entscheiden und den Pokal des Mixed-Meisters in Empfang nehmen.

Gleichrangig neben dem sportlichen Wettkampf um Spiel-Satz und Sieg stand wieder das gesellige Beisammensein der Clubmitglieder. Da wurde noch einmal gefeiert, bevor in wenigen Wochen die Anlage geschlossen und eingewintert werden muss.