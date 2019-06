von Gernot Suttheimer

Der Ortschaftsrat Riedböhringen hat sich verjüngt und hat jetzt auch eine zweite Frau als Mitglied. Darüber freute sich der wiedergewählte Ortsvorsteher Gerhard Fricker bei der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend im Rathaus besonders.

Der Ortsvorsteher Gerhard Fricker verabschiedete mit Bodo Schreiber, Jürgen Müller und Adelbert Fricker (von links) drei scheidende Ortschaftsräte | Bild: Gernot Suttheimer

Die Riedböhringer sind die Ersten, die ihre neuen Ortschaftsräte verpflichtet haben. Erstmals war Bürgermeister Markus Keller nicht mit dabei. Der Gemeinderat wurde von Stadtrat Bodo Schreiber vertreten. Zum letzten Mal trat der bisherige Ortschaftsrat zusammen, um sich dann kurze Zeit später aufzulösen. Zuvor gab Fricker bekannt, dass es mit der Ausstattung des Spielplatzes mit neuen Geräten vorangehe. Am 10. September soll der Platz wieder zur Verfügung stehen. Fricker hofft, dass die Bevölkerung tatkräftig mithilft. Er dankte dem Ortschaftsrat für die sehr gute konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Das Gremium habe viel bewegen können. Nur bei der Hallensanierung sei nicht viel gelaufen. Wegen des Feuerwehrgerätehauses in Achdorf und der Hallensanierung in Riedöschingen habe sich der Umbau der Riedböhringer Halle verzögert. Der neue Ortschaftsrat finde hier eine wichtige Aufgabe.

Plätzetausch während der Sitzung

Schnell tauschten die neuen Räte Mathias Merz, Karoline Riegger, Michael Kern und Thomas Münzer die Plätze mit den scheidenden Bodo Schreiber, Adelbert Fricker und Jürgen Müller. Thomas Merz hatte sich entschuldigt. Der neue Ortschaftsrat wurde von Gerhard Fricker vereidigt. Die Mitglieder gelobten, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und das Wohl ihrer Einwohner nach besten Kräften zu fördern. Ortsvorsteher Gerhard Fricker wurde von Thomas Meister vereidigt. Damit war das neue Gremium im Amt.

Bodo Schreiber war 20 Jahre im Rat

Die Wahl des Ortsvorstehers übernahm Bodo Schreiber. Erstmals gibt es zwei Stellvertreter für Gerhard Fricker, nämlich Thomas Meister und Mathias Merz. Der Ortsvorsteher dankte den ausscheidenden Räte für ihre Arbeit mit einem Gutschein. Bodo Schreiber war 20 Jahre im Rat, Jürgen Müller, der Topmann fürs Elektrische, zehn Jahre und Adelbert Fricker fünf Jahre. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Neuen erklärte Fricker und gab ihnen mit auf den Weg, Ausdauer zu haben. In den kommenden sechs bis acht Wochen werden Gespräche mit den Grundbesitzern über das Neubaugebiet und die Erweiterung des Gewerbegebiets terminiert, gab er bekannt.