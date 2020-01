von Birgit Greif

Auf der Pfarrversammlung im Saal unter der Kirche St. Andreas informierten Pfarrer Karlheinz Brandl und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ekkehard Faller über den aktuellen Stand der Seelsorgeeinheit Blumberg.

Pfarrer Brandl betonte in seiner Einleitung, dass der Geist Gottes, aber ebenso auch der Geist der Welt weht und miteinander im Streit liegen. Und in diesem Wirrwarr gilt es den Weg Gottes durch ständiges Suchen und Fragen zu erkennen. „Die Kirche ist kein Gebäude, sondern wir sind Kirche – wir miteinander! Wir, die Zeugen des Glaubens!“

Das Pfarrhaus Riedöschingen soll jetzt auch verkauft werden. | Bild: Conny Hahn

In den letzten zwei Jahren haben Leute aus dem Pfarrgemeinderat und aus der Kirchengemeinde zusammen mit dem Pfarrbüro und der Verrechnungstelle die Seelsorgeeinheit Blumberg durchleuchtet. Mit Hilfe dieser Analysen wurden dann die verschiedenen Konzeptionen erarbeitet. Im Rahmen der Personalkonzeption wurden Stellenprofile erstellt. 40 Personalverträge wurden überarbeitet in Bezug auf Tätigkeitsfeld, Mindestlohn und Sozialabgaben.

Ein ernst genommenes Thema in der Kirchengemeinde ist Prävention. Schon 2013 wurden die damals in Kraft gesetzten Rahmenverordnungen umgesetzt und das Personal der Kindergärten dahin gehend geschult. Pfarrer Brandl, Ekkehard Faller und Anneliese Scheu besuchten Fortbildungen und sind somit Ansprechpartner.

40 Personen geschult

Ziel und Auftrag ist, dass Schutzbefohlene auch wirklich geschützt sein sollen. In einer Schulung im vergangenen Jahr wurden 40 weitere Personen aus der Gemeinde diesbezüglich geschult, sie haben den Verhaltenskodex unterschrieben. Dieser Verhaltenskodex wurde den interessierten Gläubigen vorgestellt.

Das Haus St. Franziskus in Achdorf ist an das Dekanat vermietet, es soll wohl, wie das Pfarrhaus links davon verkauft werden. | Bild: Reiner Baltzer

Für die Gebäudekonzeption wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt, die ergab, dass 6000 Quadratmeter Gebäude vorhanden sind. Das sind, den Bestimmungen des Ordinariats folgend, 4000 Quadratmeter zu viel. Mit dem Verkauf der Pfarrhäuser in Fützen und Kommingen sowie dem „Haus der Begegnung„ konnten davon schon mal 2000 Quadratmeter verkauft werden.

Das Pfarrhaus Epfenhofen zählt wie die Häuser in Riedöschingen und Achdorf zu den drei weiteren Pfarrhäusern, die ebenfalls verkauft werden sollen. Bild: Erich Schüle | Bild: Erich Schüle

Die Pfarrhäuser in Achdorf, Epfenhofen und Riedöschingen sollen ebenfalls verkauft werden. Das Haus „Franziskus“ in Achdorf wurde schon dem Dekanat angetragen. Wegen der zukünftigen Entwicklung in der Diözese kamen diese Verhandlungen wieder ins Stocken. Auch für das marode Pfarrhaus in Blumberg wird es zukünftig Überlegungen geben, ob es noch gebraucht wird.

Pastoralkonzeption

Im Zentrum dieser ganzen Konzeptionen steht die Pastoralkonzeption. Die Handlungsfelder liegen hier in Taufe, Erstkommunion, Firmung, Ehevorbereitung und Glaubenskursen. Das in der Pastoralkonzeption Erarbeitete wird zur Zeit umgesetzt, muss aber auch immer wieder reflektiert werden, ob es die Leute erreicht, ob es nachhaltig ist und ob es verbessert werden muss. Das gleiche gilt für die Diakonie mit Seniorenarbeit, Besuchsdienst und andere Bereiche.