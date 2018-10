von Conny Hahn

Die Ministranten der gesamten Seelsorgeeinheit Blumberg besuchten bei ihrem Ausflug am Samstag den Europapark in Rust. Die Fahrt in den riesigen Vergnügungspark ist seit einigen Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Ministranten und erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. In gewohnter Weise hervorragend organisiert von Carmen Tesch, machten sich diesmal 99 Ministranten gemeinsam mit 19 Begleitern aus Blumberg, Fützen, Kommingen, Riedöschingen, Hondingen, Riedböhringen und Achdorf auf den Weg nach Rust, um den Betreuungsschlüssel von einer Begleitperson pro fünf Kinder sicherzustellen und damit dem Schutzkonzept der Kirche für die Kinder zu folgen. Auch mehrere Pfarrgemeinderäte begleiteten ihre Gemeinden. Pfarrer Karlheinz Brandl spendete der Reiseschar am frühen Samstagmorgen in der Blumberger St. Andreaskirche den Reisesegen, der den ganzen Tag über Wirkung zeigte und die Gruppe abends nach einem gelungenen und erlebnisreichen Tag im passend zu Halloween geschmückten Park wieder heil in Blumberg ankommen ließ. Bild: Bertram Sutter

