von Reiner Baltzer

Mit Zuversicht startet die Hondinger Feuerwehrabteilung unter der Leitung von Abteilungskommandant Sebastian Süß in das neue Jahr. Mit 39 Feuerwehrmännern und zwei Feuerwehrfrauen ist die Abteilung personell gut aufgestellt, Die Jugendfeuerwehr mit neun Jungen und fünf Mädchen verzeichnet mit sechs Neuanmeldungen eine erfreuliche Entwicklung.

Bei den Teilneuwahlen wurde Abteilungskommandant Sebastian Süß einstimmig bestätigt. So auch Marius Süß als Mitglied des Abteilungsausschusses. Noch haben die Floriansjünger keinen Kassenverwalter gefunden. Dieses Amt wird vorerst kommissarisch Von Verena Müller übernommen. Auf der Jahreshauptversammlung konnte Sebastian Süß neben Stefan Band, Kommandant der Gesamtwehr, auch erstmals den neuen Ortsvorsteher Rolf Schwenk begrüßen.

Die beiden Gäste sparten in ihren Reden nicht mit Anerkennung für die geleistete Arbeit der Kameraden der Abteilungswehr und das familiäre Gefüge in den Reihen der Einsatzkräfte. Schriftführer Martin Bogenschütz berichtete unter anderen über die Personalstärke der Abteilungswehr. Neben den Herbstproben der Aktiven und der Jugendfeuerwehr waren 16 weitere Proben der Einsatzkräfte und fünf Ausschusssitzungen des Vorstand zu vermelden.

Zu acht Einsätzen wurden die Kräfte gerufen. Darunter befanden sich zwei Einsätze bei Gebäude-Großbränden, ein Garagenbrand, ein Kaminbrand und zwei Flächenbrände. Auch bei zwei schweren Verkehrsunfällen waren die Männer und Frauen gefordert.

Der Abteilungskommandant berief Emanuel Pachur und Tobias Kahlert zu Gerätewarten und übergab Tobias Kahlert und Lukas Engesser die Bescheinigungen über die Teilnahme an einem Truppführer-Lehrgang. Für besondere Leistungen im Feuerwehrwesen wurde Dietmar Engesser das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgehändigt.

Außerdem beförderten Kommandant Stefan Band und Abteilungskommandant Sebastian Süß die Feuerwehrfrau Hanna Engesser zur Oberfeuerwehrfrau und Marvin Bogenschütz zum Oberfeuerwehrmann. Insgesamt elf Ehrungen verdienter Aktiver standen auf dem Programm. Fünf Ehrungen und die Beförderung von Lukas Engesser zum Hauptfeuerwehrmann erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. Sebastian Süß las den Kassenbericht vor. Es wurde sehr viel Geld in die Kameradschaftspflege investiert, berichtete er. Ein gutes finanzielles Polster sei nach wie vor vorhanden. Die Kasse, kommissarisch verwaltet von Verena Müller, befinde sich in einem ordentlichen Zustand bescheinigten die Kassenprüfer. Der Probenbericht des Kommandanten: An allen Proben hat Emanuel Pachur teilgenommen. Vorne dabei waren auch Kurt Zolg, Sebastian Süß und Marius Süß.