Der Schwarzwaldhof in Blumberg steigert seinen Umsatz von 50,3 Millionen Euro im Jahr 2013 auf geplante 65,6 Millionen Ende dieses Jahres und das in der schwierigen Fleischmarktbranche mit all ihren Unwägbarkeiten. Möglich ist dies, weil die Mitarbeiter einbezogen und gefördert werden.

Dies schärft das Bewusstsein für die Belange des Unternehmens und sorgt für Nachhaltigkeit. Eine Nachhaltigkeit, die der Betrieb durch Zusammenarbeit mit Institutionen, Gemeinden und Vereinen verstärkt.