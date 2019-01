Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagmittag in Blumberg gegen 13.45 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Werkstraße. In einer Rechtskurve kam der 40-Jährige nach Aussagen der Polizei mit seinem BMW auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn nach links und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Touran einer 42-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.