Schneechaos hat am Freitag den Verkehr im Raum Blumberg behindert und teilweise ganz zum Erliegen gebracht. Auf der B 27 hingen am Randenaufstieg und an der Behlaer Höhe mehrere Lastwagen fest, zeitweise ging der Rückstau vom Randen bis kurz vor Hüfingen.

Auf der Straße von Geisingen gibt es vor der Einmündung in die B 27 bei Blumberg einen langen Rückstau. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Mehrere Schleichwege wie von Hondingen nach Riedböhringen waren aufgrund von Schneeglätte unpassierbar, groß war auch der Rückstau auf der Straße aus Richtung Geisingen und Riedöschingen vor der Einmündung in die B 27.

Im Achdorfer Tal kommt ein Pkw-Fahrer von der Straße in eine Wiese, weil er einem anderen Pkw ausweichen muss. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Der beste WEg war schließlich von Hüfingen über Hausen vor Wald nach Opferdingen in das Achdorfer Tal, doch die steile Kreisstraße von Achdorf nach Blumberg war zeitweise auch gesperrt.