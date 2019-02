von Birgit Greif

In Riedböhringen übernahmen am Schmutzigen Donnerstag die Narren die Macht. Ortsvorsteher Gerhard Fricker kam ins Joch, der Narrensamen in der Kardinal-Bea-Schule und im Kindergarten "Arche Noah" wurde befreit.

Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif Bild: Birgit Greif

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein