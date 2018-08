von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Der Schluchtensteig bleibt ein attraktiver Fernwanderweg. Diese Woche genoss eine Pfadfindergruppe vom Stamm "Hildebold" aus Königshof bei Köln die schöne Landschaft und die attraktive Wegführung. Gestartet waren sie in Lauchringen, übernachtet hatten sie auf einer Wiese bei Museums-Gipsmühle bei Lausheim-Weiler. Von Blumberg wanderten sie über die Schleifenbachwasserfälle und Achdorf zur Wutachmühle und durch die Schlucht bis zur Schaffenmühle. Von wollen sie weiter durch die Wutachschlucht nach Schluchsee, auf den Feldberg und von dort weiter nach Freiburg.

Schüler und Studenten

Insgesamt 14 Tage sind die 14 Schüler und Studenten im Alter von 16 bis 20 Jahren nach eigenen Angaben unterwegs. Zum Sommerlager, wie die Pfadfinder es nennen, gehörten auch Lagerfeuerromantik, Lieder singen und Grillen. In den Schwarzwald kamen sie, weil ihr Gruppenleiter mit seiner Familie schon öfters in Titisee-Neustadt Urlaub gemacht hatte.

Wanderurlaub ist der Renner

Wanderurlaub ist dieses Jahr der Renner in Blumberg, wenn auch die hochsommerlichen Temperaturen nicht immer zu langen Wanderungen einluden.

Gastronomie ist zufrieden

Die Blumberger Gastronomie hat sich auf Wanderer eingestellt. Derzeit sucht wieder vermehrt diese Gruppe Unterkünfte, war vom Betreiber des Hotels "Hirschen", Joachim Salomon, zu hören. Biker und Feriengäste fragten bei ihnen nach Zimmern nach. Sie seien in der Ferienzeit nahezu immer ausgebucht. Durchschnittlich drei bis vier Tage buchen die Feriengäste eines der 26 Zimmer. Ähnlich geht es in der "Scheffellinde" zu. In fünf Doppel- und einem Dreibettzimmer können die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Wanderer, Biker, Geschäftsreisende und Urlauber kehren dort ein. Zurzeit laufe alles gut, sagte Sabine Hille. So sieht es auch in der Pension "Zum Löwen" in Epfenhofen und im Gasthof "Belo More" in Riedböhringen aus. Bei uns laufen die Anfragen nach Unterkünften, Zeltmöglichkeiten, Wohnmobilplätzen und Wandermöglichkeiten zusammen, machte Nadine Götz von Touristinfo deutlich. Die Entwicklung sei stabil, ergänzte sie.

