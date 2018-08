Blumberg vor 2 Stunden

Schlägerei in der Blumberger Völklingerstraße mit drei Verletzten

In Hondingen und Blumberger kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einer innerfamiliären Auseinandersetzung, bei drei Personen verletzt wurden. Der aggressive 38-jährige Beschuldigte kam in Polizeigewahrsam.