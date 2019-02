von Birgit Greif

Riedböhringen (bgr) "Langsam für unsere Kinder", das ist eine Herzenssache von Nadine Büns in Riedböhringen. Seit den Herbstferien hängt sie bunte Schilder auf, um damit die Autofahrer daran zu erinnern, dass mit Kindern auf der Straße zu rechnen ist.

Straßen stark befahren

Die dreifache Mutter wohnt in Riedböhringen in der Kirchbergstraße und weiß, wovon sie spricht. Die Kirchberg- und die Schulstraße sind die zwei Wege, die zur Schule, Mehrzweckhalle und zum Kindergarten führen.

Blumberg Riedböhringer Schützen würdigen 40-jährige Vereinstreue Das könnte Sie auch interessieren

Dem entsprechend sind diese Straßen stark frequentiert, von Autos wie von Kindern. Die Kreuzung Kirchberg-Bachstraße sei eine gefährliche Ecke, erklärt Nadine Büns. Diese Kreuzung müsse nicht nur von ihren eigenen Kindern im Alter von drei, fünf und sieben Jahren täglich überquert werden, berichtet die engagierte Mutter.

Anschlag am Scheunentor

Am Scheunentor von Thomas Fricker hat sie nun zwei Schilder angebracht und hofft, dass sie den Autofahrern, die die Kirchbergstraße herunter fahren, ins Auge stechen. "Die Schilder gemäß der StVo übersehen Ortsansässige, weil man doch gar nicht so auf Schilder achtet, wo man sich auskennt.", erklärt Nadine Büns. Nun hofft sie, dass ihre bunt lackierten Schilder auf denen spielende Kinder abgebildet sind, besser wahr genommen werden. Sechs Schilder hat sie mittlerweile angefertigt und mit ihrem Mann Walter aufgehängt. Vier alte Schilder hat sie auch wieder bunt bemalt.

Blumberg MGV "Frohsinn" Riedböhringen: Neuer Chorleiter bringt frischen Wind Das könnte Sie auch interessieren

Eine solche Aktion im Ort hat es nämlich schon einmal vor 15 Jahren gegeben. Damals hatte Petra Meister, die ebenfalls in der Kirchbergstraße wohnt, 20 Schilder bemalt und aufgehängt. Von den 20 alten Schildern sind nur noch vier übrig. "Wenn die fehlenden 16 Schilder auftauchen würden, ich würde sie alle herrichten", fügt Nadine Büns voller Elan hinzu. Im Moment ruht nämlich ihre Arbeit, weil sie keine Metallplatten mehr hat. Und es gibt noch genug Laternen in Riedböhringen, wo so ein "Männchen mit Ball" wirkungsvoll angebracht werden könnte.