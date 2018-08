von Hans Herrmann

Blumberg/Mallorca – Groß war und ist die Anteilnahme in Blumberg am Schicksal der Familie Dieter und Christine Kondziella. 2005 war der heute 77-jährige Blumberger und frühere Torhüter des TuS Blumberg nach Mallorca ausgewandert. Doch das Leben auf der spanischen Ferieninsel entwickelten sich nicht wie erhofft. 2010 erlitt Dieter Kondziella mit einem Schlaganfall einen schweren Schicksalsschlag. Ende Mai berichtete das ZDF unter dem Titel "37 Gad: Neue Heimat Mallorca – geplatzte Urlaubsträume" auch über die Blumberger Familie.

Kampf um Pflegestufe

Die Sendung, in der über die Folgen der Krankheit unter anderem mit dem nicht endenden Kampf um die Pflegestufe berichtet wurde, sorgte in Blumberg für viel Gesprächsstoff. Besonders einstige Mannschaftskameraden des TuS Blumberg unterstützten nach dieser Reportage die Familie. Einige ehemalige Sportskollegen organisierten sofort eine Spendenaktion und überwiesen der Familie einen namhaften Betrag. Das Wichtigste für die Empfänger war die Geste. "Wir waren von dieser Aktion total überwältigt," sagte eine dankbare Chistine Kondziella.

Neuer Lebensabschnitt nach einwöchigem Urlaub

Dabei hatte der neue Lebensabschnitt nach einem einwöchigen Urlaub im Januar 2005 auf Mallorca so gut begonnen. Nach einem dortigen Arbeitsangebot einer deutschen Familie wurde die Entscheidung, auf der Balearen-Insel zu bleiben, spontan geboren. Dieter Kondziella, frisch in Rente, und Christine Kondziella nach sieben Jahren Pächterin (1997 – 2004) des Blumberger "Cafe Knöpfle" waren für diesen Schritt sofort bereit. Später als spanisch sprechende Reiseleiterin, alles lief bestens, und das Ehepaar fühlte sich in der neuen Heimat völlig aufgehoben.

Frisch in Rente

Doch dann schlug das Schicksal mit dem Schlaganfall von Dieter Kondziella am 5. Februar 2010 beim Kaffee trinken zu. Die Behandlung im Krankenhaus war zwar gut, doch viele Folgekosten musste das Ehepaar selbst tragen. Für Christine Kondziella begann mit ihrem halbseitig gelähmten Mann eine schwere Zeit. Dank ihres Hobby, wo sie aus alten Mallorca- Zeitungen Taschen oder andere Unikaten kreiert und auf Märkten verkauft, wurde das ZDF nach Empfehlung eines einheimischen Verlages auf das Schicksal des Ehepaares aufmerksam.

Schlaganfall beim Kaffeetrinken

In Blumberg weckte die Dokumentation auch viele sportliche Erinnerungen. Mit seinem erfolgreichen Karriereende hatte er sich bei seinen Blumberger Fußballfans in die Herzen gespielt. Der Donaueschinger war 1983 als Torhüter vom FV Donaueschingen im Alter von 41 Jahren zum TuS Blumberg gewechselt. Mit Hilfe seiner Erfahrung wurde die Mannschaft auf Anhieb Meister und stieg in die Bezirksliga auf. Auch beim anschließenden Durchmarsch in die Landesliga hütete er in der Saison 1984/85 trotz seines hohen Fußballalters noch einige Male das Tor. Später stand er dem TuS Blumberg viele Jahre als Torwarttrainer zur Seite.

Torwart beim TuS Blumberg

Sein Sohn Michael, mit dem er heute oft telefoniert, spielte in dieser Landesligazeit ebenfalls beim TuS Blumberg. Zuvor hatte Dieter Kondziella mehr als 20 Jahre für seinen Heimatverein FV Donaueschingen in der Landesliga das Tor gehütet. In fast tausend Pflichtspielen erwarb er sich in der gesamten Region einen Status. Durch seinen Wechsel zum TuS Blumberg lernte der Heizungsmonteur auch seine spätere Frau Christine kennen.

Dieter Kondziella geht es wieder besser

Heute geht es dem verdienten Sportler wieder etwas besser. Seine Mobilität ist aber sehr eingeschränkt und er ist auf tägliche Hilfe angewiesen. "Nach dem Bericht im ZDF wurde nach langem Kampf die Pflegestufe von der Krankenkasse endlich erhöht. "Dadurch sind wir finanziell endlich besser abgesichert," atmet das Ehepaar seit diesem Jahr durch. Mit ihrem Job als Reiseführerin in Kombination mit einer Bürotätigkeit und der Pflege ihres Ehemannes ist Christine voll ausgelastet.

Von der Familie unterstützt

In der ersten Zeit nach dem Schicksalsschlag wurde sie oft von ihrer Familie unterstützt. Ihre Schwester Ellen lebt ebenfalls schon länger auf Mallorca. Ihr Vater, der Alt-Blumberger Baldur Mitzkus ist oft auf Besuch. Auch ihre anderen Schwestern Petra und Dagmar fliegen manchmal ein.

Lebensabend auf Mallorca

Die Kondziellas wollen ihren Lebensabend auf Mallorca verbringen. Eine Rückkehr nach Deutschland ist für die beiden aktuell kein Thema. Gut sei auch der Kontakt zum gemeinsamen Sohn Christian, der in Sigmaringen lebt.

Den Schritt in die neue Heimat haben sie trotz der Krankheit von Dieter nie bereut. In ihrer kleinen Wohnung direkt am Hafen von Arenal fühlen sie sich total zu Hause.

Zur Person Dieter Kondziella stammt aus Donaueschingen. Der gelernte Heizungsmonteur und leidenschaftliche Fußballer spielte mehr als 20 Jahre für seinen Heimatverein FV Donaueschingen. 1983 wechselte er als Torhüter zum TuS Blumberg, hier lernte er auch seine Frau Christine, geborene Mitzkus, eine gebürtige Blumbergerin, kennen. Sieben Jahre betrieb sie das Café Knöpfle, er unterstützte sie dabei. 2005 wanderten beide nach Mallorca aus, 2010 erlitt er einen Schlaganfall. (hhr)

