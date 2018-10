Achdorf – Welche Wertschätzung die Scheffellinde in Achdorf, in Blumberg und in ganz Baden erfährt, erfuhren 40 geladene Gäste am Freitag. In der Scheffelstube, die wie der Landgasthof nach dem Dichter Joseph-Viktor-von Scheffel benannt ist wurden die Besitzerfamilien Sabine Hille und ihr Bruder Karl mit Ehefrau Cornelia Wiggert für ein außergewöhnliches Doppeljubiläum geehrt: Seit 475 Jahren besteht der gastliche Ort schon, seit 475 Jahren wird er von einer Familie geführt. Mit Sabine Hille, Karl und Cornelia Wiggert steht jetzt die 19. Generation in der Küche und am Tresen. Sie hatten das Geschäft von Vater und Scheffelwirt Gustav Wiggert übernommen.

Blumberg Landgasthaus Scheffellinde in Blumberg-Achdorf seit 475 Jahre in der Familie Das könnte Sie auch interessieren

Karl Wiggert begrüßte die Gäste zu dem nicht alltäglichen Jubiläum: als wir vor 25 Jahren den Betrieb übernommen haben, war es nicht einfach. Aber wir haben es geschafft, mit allen Höhen und Tiefen." Sabine Hille freute sich, dass die Familie so zahlreich erschienen war. Namentlich begrüßte sie ihre Onkels Viktor und Alfred Wiggert sowie deren Cousine Gabriele Mamier mit ihrem Gatten Franz. Cornelia Wiggert bedankte sich auch ganz speziell bei den Familienmitgliedern, sprich den Kindern: "Der Verzicht war schon groß".

Blumberg Das Gasthaus Scheffellinde bei Blumberg feiert ein seltenes Jubiläum – und gedenkt einer traurigen Romanze Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Markus Keller gratulierte im Namen des Stadt, des Gemeinderats und des Ortschaftsrats. Den Erfolg habe sich das Team der Scheffellinde mit viel Arbeit und Einsatz erwirtschaftet. Gastronomie bedeute dann zu arbeiten, "wenn andere Freizeit haben." Respekt zollte er, dass die Besitzer sich nicht auf dem Erfolg ausruhten sondern zudem auch noch den Außenbereich samt Fassade und Parkplätze verschönert hätten.

Auch Blumbergs Bürgermeister Markus Keller (links) und Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Peter Mess (rechts) gratulieren zum Jubiläum. Bild: Roland Sigwart | Bild: Roland Sigwart

Gerade dort gebe es noch weitere Aufgaben, diesmal für die Stadt. Keller nannte das marode Mühlrad. als er sagte, vor zwei Tagen habe er dafür einen Zuschussantrag an den Naturpark Südschwarzwald gestellt, erhielt er viel Beifall. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess miteinbeziehend zeigte Keller sich zuversichtlich, das Vorhaben im nächsten Haushalt unterzubringen. Wobei die Sanierung oder eine neue Version rund 30 000 Euro koste.

Der Landgasthof "Scheffellinde" in Achdorf feiert sein 475-jähriges Bestehen, und das in einer Familie in der jetzt 19. Generation. Unser Bild zeigt die gestern Mittag anwesenden Familienmitglieder, vorne in der Mitte die Besitzer Cornelia und Karl Wiggert in der weißen Kochschürze sowie Sabine Hille, links Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Petre Mess und Bürgermeister Markus Keller. Bilder: Roland Sigwart | Bild: Roland Sigwart

Als Geschenk überreichten Keller und Ortsvorsteher Hans-Peter Mess ein gemeinsames Schreiben von Stadt und Ortschaftsrat sowie zwei opulente Geschenkkörbe mit Essbarem, dass man nicht mehr kochen müsse und auserlesenen Weinen. Im letzten Satz, den Keller vorlas, stand, dass sie der Scheffellinde "eine möglichst lange Fortsetzung dieser wunderbaren Familientradition" wünschen.

Karl Wiggert (stehend) begrüßt die Gäste in der Scheffellinde zu diesem "nicht alltäglichen Jubiläum." Neben ihm seine Schwester Sabine Hille. Bild: Roland Sigwart | Bild: Roland Sigwart

Und dann sprach Frank J. Ebner, Leiter und Initiator des Projekt Historische Gasthäuser in Baden. Das erste Mal sei er 1979 im Alter von 24 Jahren in die Scheffellinde gekommen, als er mit seinen Eltern vom Bodensee nach Freiburg gewandert sei. "Damals gab es in jedem Ort noch eine Gastwirtschaft", schon damals habe er sich für die Gastwirtschaften und ihre Geschichte interessiert. als eine Anregung habe er von seinem ersten Besuch in der Scheffellinde mitgenommen, dass hier der Dichter Viktor-Joseph von Scheffel verkehrt habe. Deshalb habe er, Ebner, nach dem Besuch unter anderem Scheffels Geschichten aus dem Hotzenwald gelesen.

Scheffellinde | Bild: Roland Sigwart

Als Ebner im Jahr 2006 sein Projekt mit den Historischen Gasthäusern in Baden startete, sei die Scheffellinde das dritte Gasthaus gewesen, das er aufgenommen habe. Auf eine Anzeige in der Dehoga-Zeitschrift habe sich Sabine Hille bei ihm gemeldet und ihr Interesse bekundet.

Glückwünsche von der Dehoga

Frank J. Ebner überbrachte die Glückwünsche und seinen Dank an die Scheffellinde-Besitzer, dass sie "das Haus übernommen und weitergeführt" haben. "Altgediente Gasthäuser sind schützenswerte Kulturgüter, denn sie erzählen und pflegen unsere Geschichte." Er überreichte den Besitzern eine Urkunde des Projekts "Historische Gasthäuser", und Ebner überreichte auch eine Urkunde der Dehoga, die keinen Vertreter zu der Feier schicken konnten.

Christiana Steger, die mit Gustav Wiggert zusammen die Chronik der Scheffellinde verfasst hatte, sprach kurz über Viktor von Scheffel, der als großer Dichter und Liebhaber des Achdorfer Tals bekannt war, sowie als Tierliebhaber.

Scheffels Leibspeise serviert Die Achdorfer Scheffellinde zählt zu den ältesten Gasthäusern in ganz Süddeutschland. Wobei Achdorf mit der Scheffellinde, dem "Haus des Gastes" und dem Feinschmeckerrestaurant "Carpe Diem" noch ein Blumberger Stadtteil mit drei Gaststätten ist. Die Projektidee: Das Projekt "Historische Gasthäuser in Baden" entstand im Jahr 1998 durch Frank Joachim Ebner. Das Projekt hat nach Angaben des Gründers das Ziel, die badische Traditionsgastronomie in der allgemeinen Wahrnehmung besser zu verankern. "Altgediente Gasthäuser seien Kulturträger, deshalb stellen sie diese im Internet (www.historische-gasthaeuser.de) sowie durch Begleitbücher umfassend vor. Die Teilnehmer Bisher sind in dem Projekt 74 Gasthäuser aufgenommen, weitere drei kommen demnächst dazu. Von der Südbaar und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Scheffellinde bisher das einzige Gasthaus. Selbst aus Villingen mit vielen Traditionshäusern ist bisher noch keines dabei. Festessen: Zu der Feier am Freitag servierten die Küchenchefs Karl und Cornelia Wiggert Scheffels Leispeise: In Rotwein geschmortes Rinderbugblatt mit Serviettenknödeln und Rotkraut. (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein