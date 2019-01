von Reiner Baltzer

Gut die Hälfte der Mitglieder des Schäferhundevereins Blumberg/Epfenhofen sind der Einladung des Vorsitzenden, Franz Dörr, zur Jahreshauptversammlung gefolgt. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Berichte der einzelnen Ressortleiter und Ehrungen. Franz Dörr ist seit 50 Jahren in führender Stelle im Verein. Seit Jahrzehnten leitet er erfolgreich den Verein. Hannes Zenner hat 40 Jahre gute Arbeit im Verein geleistet, wie dies auch seine Ehefrau Laura Zenner 30 Jahre lang getan hat. Zehn Jahre ist Ralf Cumin dabei und 25 Jahre Tom Mattes, der nachträglich geehrt wird. Die Mitglieder wählten Helga Lange in das Amt der Zuchtwartin und Margarethe Frey zur Beisitzerin.

In seinem Bericht sprach Franz Dörr die gelungenen Bauarbeiten im und um das Vereinsheim an. Leider seien es immer dieselben Mitglieder gewesen, die sich einbrachten. Der Kassenwart berichtete über einen guten Kassenstand. Seine Arbeit wurde von den Kassenprüfer gelobt. Schriftführerin Susanne Schneider hielt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. In ihrer Vorschau gab sie den Termin für die Frühjahrsprüfung, den Pokalkampf und den Impftermin bekannt. Es folgten noch die Berichte der Übungswartin Jessica Zeller und der Jugendbericht von Isabella Simon-Herber, die insgesamt recht positiv ausfielen. Anschließend lud Franz Dörr zur Jahrsabschlussfeier ein.