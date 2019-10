von Gernot Suttheimer

Bei diesem Regenwetter hätten auch Seehunde ihre Freude gehabt. Die 50 Hunde, die mit ihren Frauchen oder Herrchen beim Wettkampf des Schäferhundevereins Blumberg auf der Ottilienhöhe zum Wettkampf antraten, zeigten sich ebenfalls nicht wasserscheu. Unter den strengen Augen von Leistungsrichter Franz Dörr zeigten sie, was sie gelernt haben.

Der Schäferhund muss bei der Prüfung eine Person stellen, hier Schutzdiensthelfer Markus Zeller aus Kommingen. Bild: Gernot Suttheimer

Die Jubiläumsveranstaltung zum 70. Geburtstags des Vereins mobilisierte viele Hundefreunde aus der weiteren Umgebung. Interessiert beobachteten sie das Geschehen und die Vorführungen, darunter eine Rettungsstaffel aus Löffingen und einen Schäfer mit Herde. Am Freitagabend ehrten die Vereinsmitglieder ihren Vorsitzenden Franz Dörr mit einem kleinen Festakt. Der stellvertretende Vorsitzende Fritz Obry hielt eine Laudatio.

Blumberg So vielseitig ist Hundesport Das könnte Sie auch interessieren

Dabei gab es immer wieder feuchte Augen. In einer Powerpointpräsentation wurden Bilder von früher bis heute gezeigt. Aus den USA, wo Franz Dörr durch seine Tätigkeit als internationaler Leistungsrichter eine guten Ruf und viele Freunde hat, wurden Videobotschaften übertragen.

Sascha Lahr mit Schäferhund Mickey vom Camp aus Schwenningen werden von Leistungsrichter Franz Dörr geprüft.

Die Hundefreunde aus Waldshut überreichten eine Riesentorte. Bei den beiden Wettkampftagen Freitag und Samstag traten überraschend Helfer auf, die unter Dörr einst gelernt hatten.

Zum letzten Mal Prüfer

Mitte Oktober fliegt der langjährige Leistungsrichter zum letzten Mal zu einem Wettkampf in die USA. In der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington nimmt er seine letzte Prüfung ab. Wie berichtet, muss er das Amt als Leistungsrichter aus Altersgründen zum Jahresende aufgeben. Seinen Schäferhundeverein will er aber weiterführen, so lang es geht.