Für die Verlegung von Drainagearbeiten in Hinter Weiden in der Blumberger Kernstadt vergab der Gemeinderat einstimmig Entwässerungsarbeiten für 64 308,67 Euro an die Firma Konrad Volz in Bräunlingen. Beim Befahren der Leitungen im Bereich des Freibads hätten sie die Erkenntnis gewonnen, dass die Verlegung nicht mehr aufschiebbar sei, weil eine kontrollierte Ableitung des Oberflächen/Schichtenwassers nicht mehr gewährleistet sei, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit.

Mehrfach fließe Oberflächenwasser über den Sauweg, ein beliebter Spazierweg. Die Deckung erfolge durch andere Maßnahmen im Haushalt, für die 2019 keine Mittel abgeflossen seien. Stadtrat Christof Rösch (CDU) fragt, ob am Sauweg ein Durchlass möglich wäre und erfuhr, das gehe nicht, weil der Kanal oben „das Wasser nicht mehr packt“, so Stadtbaumeister Veit. Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) beglückwünschte die Verwaltung. Dieses Übel bestehe mindestens schon zehn Jahr, der Sauweg werde auf circa 20 Metern überflutet, im Winter bilde sich dort eine Eisschicht.