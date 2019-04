von Bernhard Lutz und Svenja Graf

Die Kommunalwahl rückt näher, am Sonntag sind es nur noch sechs Wochen. Die Parteien und Gruppierungen haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert und erstellen ihre Wahlprogramme, der erste bekannte Wahlkampftermin ist am Freitag, 12. April, die erste Ortsteiltour der Freien Liste.

Blumberg Blumberger CDU nominiert Dieter Selig als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl Das könnte Sie auch interessieren

Vier Parteien und Vereinigungen und ein Einzelkandidat gehen am 26. Mai ins Rennen um die 26 Sitze im Blumberger Ratssaal. Blumberg erlebt in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung, die Stadt hat entgegen aller Prognosen wieder deutlich mehr als 10 000 Einwohner, ein Zeichen für Attraktivität. Was sollte der neue Gemeinderat nach der Wahl in Angriff nehmen? Was sollte sich Ihrer Meinung nach in dieser Stadt verändern? Gibt es ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt oder eine Frage, die Sie einem Stadtrat schon immer einmal stellen wollten?

Blumberg Hannes Jettkandt ist Spitzenkandidat der Freien Liste in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Dann trauen Sie sich und schreiben Sie uns. Eines der Zukunftsthemen für Blumberg ist sicher der Schulcampus in der Kernstadt. Doch auch der Glasfaser-Ausbau in den Stadtteilen und der Ausbau der B 27 mit den Umfahrungen Zollhaus und Randen werden uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen. Ob zu diesen oder anderen Bereichen wie Wohnungsbau, Verkehr oder Stadtentwicklung – Sie können Fragen zu jedem Thema stellen, das Ihnen auf den Nägeln brennt.

Blumberg Werner Waimer ist FDP-Spitzenkandidat für die Kommunalwahl in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Der SÜDKURIER sammelt in den kommenden Wochen genau solche Fragen unserer Leser, um sie dann Vertretern der Fraktionen des Gemeinderates vorzulegen und beantworten zu lassen. Vor der Kommunalwahl sollen dann alle Fragen und Antworten veröffentlicht werden.

Blumberg Ursula Pfeiffer führt die Blumberger SPD-Liste für die Kommunalwahl an Das könnte Sie auch interessieren

Wo hakt es? Was läuft gut? Die Bürger wissen meistens am Besten, wo Veränderungen dringend notwendig sind. Nutzen Sie also die Möglichkeit, mitzuentscheiden, welche Themen der Stadt im Wahlkampf in den Fokus gerückt werden. Die Redaktion freut sich über zahlreiche Zusendungen, auch Fragen von Kindern und Jugendlichen sind herzlich willkommen.

Blumberg Jugendliche aus Riedböhringen wollen ihr Wahlrecht wahrnehmen Das könnte Sie auch interessieren