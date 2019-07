Christine Sauter ist eine Zupackerin. Wenn die 71-Jährige mit ihrem kleinen Auto den Blumbergern ihren SÜDKURIER zustellt, dann ist sie im Winter schon das eine oder andere Mal stecken geblieben. Doch selbst ist die Frau. Dann legt sie die Fußmatten unter die Antriebsräder und schon geht‘s weiter. Nur einmal war sie in 20 Jahren Zustelldienst auf Unterstützung angewiesen, als die Winterreifen einfach nicht greifen wollten. Da brachte ihr ein Zeitungsabonnent einen Eimer Asche – und flugs wurde die frühmorgendliche Tour fortgesetzt.

Die Arbeit beginnt zwischen 2.45 und 3 Uhr

Wobei frühmorgendlich bei Christine Sauter eigentlich nicht stimmt. Denn los geht‘s bei ihr zwischen 2.45 und 3 Uhr, also zu eher nachtschlafender Zeit. Für das runde Arbeitsjubiläum haben Karl-Heinz Schmidt und Tanina Cimino in Blumberg vorbeigeschaut. Er ist Regionalleiter Zustellung im Schwarzwald, sie ist die für Sauter zuständige Gebietsleiterin. Natürlich kamen die beiden nicht mit leeren Händen. Sie hatten einen Blumenstrauß und ein Dankesschreiben dabei, die Sondergratifikation war da bereits auf dem Konto eingegangen. Cimino und Schmidt lobten die große Zuverlässigkeit der Blumbergerin. Und ihren Einsatzwillen, denn Christine Sauter ist immer dann zur Stelle, wenn einer ihrer Kolleginnen und Kollegen in Blumberg ausfällt. Außerdem überbrachten Cimino und Schmidt noch eine Einladung zur großen Jubilarfeier im Herbst im altehrwürdigen Konstanzer Konzil.

Christine Sauter ist vierfache Mutter und dreifache Oma

Die Familie von Christine Sauter kam Anfang der 50er-Jahre nach Blumberg. Nach Volksschule in Blumberg und Handelsschule in Donaueschingen ging‘s in die Lauffenmühle zum Geldverdienen. Damals war das der ganz normale Werdegang für eine Frau, eine berufliche Ausbildung war meist nur Männern vorbehalten. Später, so erzählt die vierfache Mutter und dreifache Oma, habe sie es bereut, keine Lehre gemacht zu haben. Es waren halt einfach andere Zeiten.

Ihr Arbeitstempo bestimmt sie selbst

Als Christine Sauter den Nebenjob beim SÜDKURIER antrat, da floss der Verdienst zusätzlich zum Haupteinkommen in den Haushalt mit ein. Heute sind die Kinder längst aus dem Haus und der SÜDKURIER-Verdienst ermöglicht es ihr, den kleinen Flitzer zu halten und sich gelegentlich mal etwas außerhalb der Reihe zu gönnen.

Wenn Austräger nach dem Reiz ihrer Tätigkeit gefragt werden, dann fällt häufig der Satz, gerne an der frischen Luft unterwegs zu sein. Christine Sauter ist da viel pragmatischer: „Ich kann mein Tempo beim Zeitungen stecken selbst bestimmen, das schätze ich am meisten.“

Wer als Zusteller beziehungsweiser Zustellerin arbeiten will, meldet sich bei Tanina Cimino, Telefon 0771/85 06 55 17