von Conny Hahn

Der Ortschaftsrat Riedöschingen kam am Montagabend in der Gymnastikhalle der Frobenius-Thomsin-Schule zu seiner konstituierenden Sitzung mit anschließender Bürgerfragestunde zusammen.

Bei der Neubesetzung der Ämter innerhalb des Ortschaftsrates wurden alle bisherigen Amtsinhaber für die kommenden fünf Jahre einstimmig wiedergewählt: Ortsvorsteher bleibt Robert Schey, sein Stellvertreter ist weiterhin Luis Rocha dos Santos und Schriftführer Markus Wahl übernimmt auch künftig die Schreibarbeiten des Gremiums.

Karl Strohschneider scheidet nach 13 Jahren aus dem Ortschaftsrat in Riedöschingen aus und wird von Ortsvorsteher Robert Schey mit einem Präsent verabschiedet. Bild: Conny Hahn.

Ortsvorsteher Robert Schey dankte den ausscheidenden Ortschaftsräten für ihre geleistete Arbeit mit einem Präsent. Klaus Krähmer schied nach einer Periode von fünf Jahren aus dem Ortschaftsrat aus, Karl Strohschneider war seit seinem Nachrücken im Oktober 2006 im Ortschaftsrat tätig.

Blumberg Nach der Kommunalwahl in Blumberg: Fünf Ortsvorsteher kandidieren wieder Das könnte Sie auch interessieren

Wahlleiter Herrmann Schwarz schaffte den angemessenen würdigen Rahmen für die Vereidigung der neu und wieder gewählten Ortschaftsräte und sorgte für einen zügigen Ablauf. Er zollte den Gewählten Anerkennung und Respekt für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich für die Belange des Ortes einzusetzen und dessen Geschicke maßgeblich mitzugestalten, was auch Verantwortung und Idealismus erfordere.

Blumberg Blumbergs Bürgermeister Markus Keller betont: „Der Schulcampus hat hohe Priorität“ Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die acht Ortschaftsräte jeweils in Zweiergruppen ihren Amtseid abgelegt hatten, wünschte Schwarz ihnen die nötige Kraft und Ausdauer für ihre Arbeit, Mut und Weitblick beim Treffen von Entscheidungen, aber auch Freude am Ehrenamt und Gelassenheit beim Umgang mit Kritik.

Bachgeländer zu reparieren

Bei der Bürgerfragestunde kamen einige Plätze innerhalb des Ortes zur Sprache, bei denen Maßnahmen anstehen: der von den umliegenden Nachbarn des Isidori-Brunnens in der Gupfe in Eigenregie neu gestaltete Brunnenplatz benötigt noch eine Bank und Blumenkübel, das Bachgeländer an einigen Brücken über dem Kompromissbach muss repariert werden und die Bürger mit Grundstücken an uneinsichtigen Verkehrsstellen sollen durch einen Rückschnitt wuchernder Hecken dazu beitragen, gefährliche Situationen zu reduzieren.

Riedöschingen Schulfest an der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen ein voller Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Moniert wurde auch die immer weiter ausartende Taubenplage im Dorf. Die Leberenstraße ist durch den Schwerverkehr zum Holztransport stark abgesackt und soll in die Liste der Straßen- und Wegesanierung aufgenommen werden. Auf dem Friedhof soll der „Garten der Erinnerung“ durch die Pflanzung von Hecken geschützt werden, damit niemand mehr als Abkürzung über die Fläche läuft. Zudem soll ein Winterbrunnen installiert werden. Im September beginnen auch die etwa vier Wochen andauernden Bauarbeiten an der Einsegnungshalle, die ein neues Dach erhält, und auch innen saniert wird.