von Conny Hahn

Riedöschingen (cow) – Traditionell sorgt der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen in den großen Ferien mit einer Sommeraktion für Kurzweil bei den daheim gebliebenen Kindern.

Schnitzeljagd

In diesem Jahr hatte sich das Jugendleiterteam eine Schnitzeljagd mit anschließender Grillparty ausgedacht. Fünf Kinder des Narrenvereins folgten der Einladung und trafen sich am Samstag zusammen mit den Jugendleiterinnen Jule Rothermund und Michaela Greitmann am St. Martinsbrunnen.

Hinweise auf den Schatz

In eifriger Schatzsucher-Laune hatte der Narrensamen viel Spaß beim Suchen und Finden der versteckten Hinweise der Schnitzeljagd und natürlich erst recht beim Entdecken des Schatzes am Blauen Stein, wo die Kinder als Belohnung ein Armband erhielten. Da es sehr heiß war, sorgte eine gemeinsame Wasserschlacht für eine willkommene Abkühlung. Aufgrund eines starken Regenschauers zur Mittagszeit wurde das geplante Grillen kurzerhand mit Hilfe einiger Eltern in das Pfarrhaus verlegt und durch Pizza und Eis ersetzt, was bei den Jüngsten genauso gut ankam und für einen gelungenen Abschluss der Sommeraktion sorgte.

