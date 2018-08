von Conny Hahn

Riedöschingen (cow) Mit Farbeimer, Pinsel und Walze brachte der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen am Samstag seinen neuen Vereinsraum im örtlichen Rathaus auf Vordermann.

Vereine nutzen auch Gefriere

Wie die anderen örtlichen Vereine nutzen auch die Narren einen Lagerraum im Gebäude der ehemaligen Gefriere am Kompromissbach. Dort ist es allerdings immer etwas feucht, weshalb empfindliche Gegenstände dort nicht aufbewahrt werden können.

Neu angefertigtes Häs

Insbesondere das im Vorfeld der Narrentage anlässlich des 44-jährigen Vereinsjubiläums 2017 in unzähligen Arbeitsstunden neu angefertigte Häs der Steinmännle und Vulkangeister brauchte einen trockenen Platz. Bisher lagerten Stoffe und Häs bei verschiedenen Mitgliedern des Narrenvereins zu Hause, was jedoch keine Dauerlösung sein sollte.

Ortsvorsteher hilft Vereinen

Ortsvorsteher Robert Schey hatte ein offenes Ohr für das Anliegen der Narren und sicherte ihnen seine Unterstützung zu. So konnte schließlich ein Zimmer im Rathaus, in dem lediglich alte Akten lagerten, geräumt werden und steht nun dem Narrenverein als Domizil zur Verfügung.

Raum neu eingerichtet

Bei ihrem Arbeitseinsatz am Samstag verliehen die fleißigen Mitglieder ihrem Raum im Rathaus einen neuen Anstrich und beschafften Schränke sowie einen Tisch mit Sitzgelegenheit für Besprechungen, so dass er jetzt in neuem Glanz erstrahlt und von nun an genutzt werden kann.

