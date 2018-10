von Conny Hahn

Riedöschingen (cow) Statt Mathematik, Deutsch und Sport stand gestern für die Grundschüler der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen der Fredericktag auf dem Stundenplan.

Alle Schüler fanden sich zu Beginn in der Schulaula ein und lauschten gespannt dem Märchen "Die kleine Meerjungfrau" des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen, das Lehrerin Elisabeth Bulitta vorlas, während Martina Baschnagel auf der Leinwand die zu den Szenen passenden Bilder zeigte. Anschließend drehte sich den ganzen Vormittag alles um das Thema Meerjungfrau und Unterwasserwelt. Eingeteilt in acht Gruppen, jeweils bunt gemischt mit Schülern aller vier Klassenstufen, konnten die Kinder an verschiedenen Stationen aktiv werden. Das Angebot reichte vom Herstellen bunter Sandbilder bei Simone Schelling über das Basteln einer Unterwasserwelt im Schuhkarton mit Martina Baschnagel und das Erstellen einer Zeichentrick-Animation auf dem Tablet bei Elisabeth Bulitta bis hin zum Singen eines Liedes über Meer-Fabelwesen mit Rektorin Angelika Sitte. Auch ein Kreuzworträtsel zum Leben des Autors Hans Christian Andersen, ein Memory zur Unterwasserwelt sowie eine Station zum Basteln von Lesezeichen und Ausmalen von Meeres-Bildern kamen bei den Schülern sehr gut an. Nach einem Schultag der etwas anderen Art, der allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat, sind die Grundschüler nun auch bestens auf den Besuch des Weihnachtstheaters in Freiburg vorbereitet, das in diesem Jahr das populäre Märchen von Andersen zeigt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein