Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Blumberger Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe in 500 Zeichen zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Die CDU nannte in den 500 Zeichen vier Gründe, hier die Argumente der CDU: