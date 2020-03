von Conny Hahn

Die Feuerwehrabteilung Riedöschingen blickte am Samstagabend bei ihrer Generalversammlung im Clubheim auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die einzelnen Berichte zeichneten das Bild einer schlagkräftigen Truppe mit einem sehr guten Ausbildungsstand. Abteilungskommandant Jürgen Scheyer lobte seine Mannschaft mit derzeit 26 aktiven Mitgliedern für den sehr guten Besuch bei den 15 abgehaltenen Proben sowie die ständige Bereitschaft zu Aus- und Weiterbildungen.

Besonderen Grund zur Freude hat Abteilungskommandant Jürgen Scheyer (links) mit zwei Mitgliedern: Markus Mettler hat die Ausbildung zum Gruppenführer mit sehr gutem Erfolg absolviert und Martin Schey gehört der Wehr seit 25 Jahren als aktives Mitglied an. | Bild: Conny Hahn.

Auch Gesamtkommandant Stefan Band betonte, dass sich die Abteilung Riedöschingen personaltechnisch in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt habe und die erfolgreiche Jugendarbeit eine weitere positive Prognose erwarten lasse. Das neu angeschaffte Fahrzeug, dessen Ankunft im vergangenen Jahr gleich drei Mal gefeiert wurde, habe sich bei mehreren Einsätzen bereits als gute und richtige Wahl bewährt. An die acht gemeisterten Einsätze, von Container-, Kamin- und Wohnungsbränden über einen beim Sturm umgestürzten Baum sowie den kürzlich aufgetretenen Gefahrgutunfall in der Nähe des Bahnübergangs erinnerte Schriftführer Patrick Roßhardt.

Riedöschingen Gefahrgutunfall zwischen Blumberg-Riedöschingen und Längehaus Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Jugendfeuerwehr war sehr aktiv, wie Jonas Rothermund informierte. 25 Mitglieder zählt die gemeinsame Wehr der Ortsteile Riedöschingen (zwölf), Kommingen (13) und Nordhalden (nach einem Übertritt in die Aktivenwehr derzeit kein Nachwuchs) aktuell. Sie hielten 20 Proben ab, bei denen neben der Vermittlung des feuerwehrtechnischen Wissens auch der Team-Zusammenhalt durch Aktivitäten wie Schwimmen oder Eislaufen nicht zu kurz kamen. Höhepunkte waren die Teilnahme an der 24 Stunden-Probe, beim Fußball-Kreisfeuerwehrturnier sowie beim Kreisfeuerwehr-Zeltlager in Schwenningen. Durch das Verteilen der gelben Säcke wurde die Kasse aufgebessert.

Blumberg Sturm Sabine in Blumberg: Kindergärten, Schulen und die Eisbahn am Montag geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Die Altersmannschaft besteht derzeit aus 14 Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter von 77 Jahren, die bei offiziellen Anlässen wie Floriansgottesdiensten oder Einweihungen teilnehmen, aber auch kameradschaftlich regelmäßig etwas unternehmen, wie Norbert Keller berichtete.

Alle Funktionsträger wieder gewählt

Kassierer Mathias Hauptvogel erläuterte die Kassenlage mit einem finanziellen Minus, woraufhin Kassenprüfer Sven Thüer ihm und seinem Bruder eine einwandfreie Kassenführung bestätigten und die einstimmige Entlastung der beiden Kassierer vornahm. Bei den Wahlen, die Ortsvorsteher Robert Schey leitete, wurden die drei Amtsinhaber Patrick Roßhardt als Schriftführer, Stefan Keller als Ausschussmitglied sowie Philipp Kastner als Kassenprüfer bestätigt.

Lehrgangsteilnehmer erhalten ihre Urkunden

Nach zahlreichen absolvierten Lehrgängen konnten Jürgen Scheyer und Stefan Band die Lehrgangsurkunden überreichen und schließlich folgende Beförderungen vornehmen: Christian Käfer ist nun Feuerwehrmann, Lukas Deschle, Simon Zeller, Johannes Zeller und Simon Landhäuser sind Oberfeuerwehrmann, Sven Thüer, Stefan Keller und Patrick Roßhardt sind Hauptfeuerwehrmann und Markus Mettler wurde zum Löschmeister befördert. Geehrt wurde nachträglich zur Hauptversammlung der Gesamtwehr noch Martin Schey für 25-jährige aktive Mitgliedschaft.