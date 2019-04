von Birgit Greif

Die Kinder des Kindergartens Arche Noah in Riedböhringen stürmten am Dienstagmorgen in den Garten der pädagogischen Einrichtung, um nach Geschenken vom Osterhasen zu suchen. Tatsächlich wurde auch jedes Kind fündig.

Zur Überraschung der Erzieherinnen fanden sie aber auch noch drei Müllbeutel mit Geschenkbändel. Als sie diese ganz gespannt öffneten, kamen sechs gestrickte Schnecken, zwei gestrickte Würfel und ein Teppich als Spielbrett zum Vorschein: das Spiel "Tempo, kleine Schnecke" in Großformat. Ein "Label" am Teppich zeigt, dass es von den Stricklieseln angefertigt wurde. Die Kinder mit ihren Erzieherinnen Petra Rohmer (links) und Sabine Föhrenbacher freuen sich riesig über das XXL-Spiel. Es wurde sofort damit gespielt. Bild: Birgit Greif