von Susanne Freitag

Zu einem vorerst letzten Treffen der Sänger des MGV Riedböhringen kam es bei deren Generalversammlung. Dazu konnte Vorsitzender Manfred Hewer fast alle seiner Sänger begrüßen. Mit dem Schifferlied wurde sich dann traditionell begrüßt. Unter ihnen war auch Ortsvorsteher Gerhard Fricker, der einen kleinen Überblick über die momentane Coronalage seitens der Stadt gab. Das Jahr des Gesangsvereins war mit zwölf Auftritten und 66 Proben erfolgreich, so Hewer in seinen Ausführungen. Doch auch Corona geht an den Sängern nicht spurlos vorbei. So war der Dirigent Matthias Mayer aus Wahlwies in häuslicher Quarantäne und auch ein heimischer Sänger musste aufgrund eines Verdachtsfalls zu Hause bleiben. So werden die Probearbeiten bis auf Weiteres ruhen.

Dennoch sind einige Auftritte für dieses Jahr geplant, wenngleich das anstehende Frühjahrskonzert am 24. April nun abgesagt wurde. Doch ein Grillfest im Sommer sowie das Gruppenkonzert am 10. Oktober und natürlich das Weihnachtstheater stehen weiterhin auf der Liste für 2020.

Einen Überblick über die vielen Aktivitäten gab Schriftführer Jürgen Weisser in seinem Bericht. So ließ er verlauten, dass der neue Dirigent Matthias Mayer sein erstes Jahr in Riedböhringen mit Bravour gemeistert hat. Qualitativ hat er die Sänger sehr weit gebracht und es macht allen Spaß. Neben vielen Konzerten hatten die Männer des Vereins mit der Bewirtung am Dorffest, einem Probewochenende und einem schönen Ausflug nach Tettnang einiges erlebt. Finanziell spiegelte sich das allerdings etwas negativ wider, so Kassierer Bernd Käfer. Um diesem entgegen zu wirken, wurde von den Mitgliedern eine einstimmige Erhöhung des Aktivenbeitrags von 20 auf 40 Euro zugestimmt. Bei den Neuwahlen wurde Jürgen Weisser erneut zum Schriftführer bestimmt, wenngleich er um eine Neubesetzung des Postens nicht traurig gewesen wäre. Auch die beiden Kassenprüfer Anton Kempter und Armin Schmid bleiben ihren Ämtern treu. Derzeit liegt der Probenbesuch bei 78 Prozent.