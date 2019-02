von Birgit Greif

„Der Wilde Westen“ war das Motto beim Programmabend der Bläserjugend Riedböhringen. Das Bühnenbild in der vollen Mehrzweckhalle war ein großes Saloon mit Balkon und großem Vordach. Die Zuschauer, die größtenteils aus Bleichgesichtern und Rothäuten bestanden, begrüßte Häuptling Simon Münzer, der neue Vorsitzende des Musikvereins.

Tanzgruppe Movie Mento startet

Das kurzweilige Programm startete die Tanzgruppe Movie Mento aus Hüfingen. Danach prahlten drei Chirurgen aus dem Wilden Westen mit ihrem Können. Die Narrenräte sorgten mit ihrer Sketchparade für beste Unterhaltung und thematisierten „Narrenräte in der Notaufnahme“ und den „Valentinstag“. Die Zöglinge des Musikvereins sorgten ebenfalls mit einer Sketchparade für Lacher. Bei ihnen ging es um einen Kaugummi, einen 1000-Kilo-Sack, einen verlorenen Euro und um einen Reporter auf der Suche nach einer großen Story. Die Riedböhringer Tänzerinnen der Gruppe „Dancing Queens“ wirbelten als Sherifffrauen über die Bühne. Im Sketch „Wenn du mir, dann ich dir“ drohten und stritten sich zwei Männer, kamen dann aber doch ganz überraschend schnell zu einer Einigung.

Mit diesem Schlussbild beendet das Männerballett das Programm. | Bild: Birgit Greif

Ein Höhepunkt war das Ortsgeschehen, bei dem sich zu Beginn zwei Cowboys mit Trompete und Tenorhorn duellierten. Damit weckten sie einen schlafenden Mexikaner und riefen Winneone, den großen Bruder von Winnetou, auf den Plan. Die vier berichteten von falschen Hotelzimmern, einem nicht funktionierendem Laptop, einer Motorsäge und einem platt gefahrenen Fahrrad.

Keiner darf die Stricklieseln verraten, sonst wird geschossen!

Aus dem Ort jenseits des Eichbergs berichteten sie von einem Texashäuptling mit seinen Banditos. Über die Stricklieseln philosophierten sie ebenfalls und kamen zum Entschluss, dass es der Ortsvorsteher sein müsse, da nur er, seit er in Rente sei, so viel Zeit habe. Winneone stimmte dieser Theorie nicht zu und wollte sagen, wer die Stricklieseln sind. Da wurde er erschossen, weil die „Rothaut“ zu viel wusste.

Die Berglihexenfrauen warten auf dem neuen Abenteuerspielplatz auf die Animation der Ortschaftsräte. | Bild: Birgit Greif

Ein Debut hatten die Greenhorns vom Dreschschuppen mit ihren Witzen in Männerrunde. Mit Kunststoffröhren intonierten die „Boomwhackers“ Lieder wie „Das rote Pferd“ und „Viva Colonia“ zum Besten gaben. Lustige Dialoge führten zwei Schwestern älteren Semesters. Sie diskutierten über Brexit, Figur, Männer, Ossis, Plastik und was Frauen halt sonst so bewegt.

Berglihexen-Frauen greifen Abenteuerspielplatz auf

Ein weiterer Höhepunkt waren die Berglihexen-Frauen, die sich mit ihren Kindern und als Cowboy und Indianer verkleidet, auf dem neuen Abenteuerspielplatz „Pro Ranza“ einfanden, um die Animiation der Ortschaftsräte zu erleben. Da diese aber nichts vorbereitet hatten, holten sie die Ortschaftsräte zum Mittanzen auf die Bühne. Zum Finale tanzte das Männerballett als Cowboy und Indianer über die Bühne. Lisa Leber und Laura Winterhalter führten durch das unterhaltsame Programm. Für die musikalische Stimmung sorgte das Duo Holiday.