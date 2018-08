Riedböhringen (blu) Ferienzeit ist Kinderzeit. Und so lädt der Narrenrat Riedböhringen am Samstag, 18. August, und am Sonntag, 19. August, zu seinem traditionellen Kinderfest bei der Mehrzweckhalle ein, das die Narren vor Jahren ins Leben gerufen haben, um den Kindern gerade auch in der Ferienzeit zuhause etwas zu bieten. Und die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Daniel Schmid hoffen wieder auf regen Besuch: Eingeladen sind alle interessierten Kinder mit ihren Familien aus der ganzen Region.

Beginn ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Kinder haben wieder viele Möglichkeiten zum Spielen sowie Unterhaltungspunkte zur Auswahl.

Hüpfburg und Ponyreiten

Geboten werden Ponyreiten (nur am Sonntag); Kinderhüpfburg, Kinderkarussell, die Riesenrutschbahn am Hang hinter dem Spielplatz, Kasperletheater und Zauberer (nur am Sonntag) Kinderschminken sowie eine Sommerrodelbahn.

Am Sonntag startet um etwa 16.30 Uhr auf der Wiese neben der Mehrzweckhalle ein Luftballonwettbewerb, bei dem es wieder attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Schaf-Scheißen-Roulette

Ebenso gibt es auch wieder das traditionelle Schaf-Scheißen-Roulette. Dabei setzen die Teilnehmer darauf, in welches Quadrat ein Schaf zuerst ködelt.

